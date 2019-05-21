Футбол
Варан заявил о намерении остаться в «Реале»Sport24.ru 13:33
Защитник «Реала» Рафаэль Варан подчеркнул, что рассчитывает начать следующий сезон в мадридском клубе. 26-летний француз, выступающий за «Реал» с 2011 года, провел в уходящем сезоне 43 матча и забил 2 гола.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:08, Ашберн
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Наука
Люди высшего социального класса склонны преувеличивать свои способности
Еще два исследования, в которых приняли участие более 1400 участников, выявили аналогичную связь между социальным классом и самоуверенностью.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено в 12:22
Политика
Чешский журналист объяснил, почему западные страны не любят Россию
Россия "угрожает" западным странам не военной силой, а лишь тем, что отстаивает неприемлемую для США и ЕС идеологию, написал журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено в 02:25
Общество
Томск попал в список самых хамских городов России
Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель и Макроном
Обновлено в 15:29
Театры
Жену Михаила Боярского назначили худруком театра имени Ленсовета
Несколько дней назад стало известно о том, что супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан станет художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Авто
Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже
В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Политика
Чиновникам Кремля и госслужащим повысили зарплаты на 10%
Сотрудникам Кремля и правительства РФ повысили зарплаты на 10%. Об этом сообщают источники издания РБК.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»
Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Культура
В Москве открыли бюст Иосифа Кобзона
Обновлено в 10:25
Хоккей
Швеция — Россия 2:7 (3-й период)
Ассистентами выступили Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. Счёт в матче — 3:1 в пользу сборной России. Идёт середина второго периода встречи.
Обновлено в 15:21
Здоровье
Власти Крыма намерены привлечь инвесторов для работы с санаториями льготными кредитами
Инвесторы будут заинтересованы в работе с крымскими санаториями на условиях государственно-частного партнерства, если удастся создать для них более выгодные меры поддержки - например, ввести льготное кредитование под 3,5%, возможность которого сейчас обсуждается, считает председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.
Обновлено в 11:19
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Футбол
Чех станет спортивным директором «Челси»
37-летний футболист ранее объявил, что этим летом завершит игровую карьеру. В «Челси» Чех получит должность спортивного директора.
Обновлено в 14:52
Политика
Россиян разрешили пускать к родственникам в реанимацию
Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает больницы пускать родственников навещать пациентов в реанимации, сообщает РИА "Новости" В настоящее время такая обязанность медицинских учреждений нигде не прописана, поэтому в каждом конкретном случае принимается новое решение.
Обновлено в 08:03
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы
Обновлено в 08:39
Футбол
«Ростов» обошел «Спартак» по средней посещаемости домашних матчей
«Ростов» на своем поле принимал «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ (1:0). Встречу на «Ростов-Арене» посетили более 35 тысяч человек.
Обновлено в 04:11
Хоккей
Латвия завершила выступление на ЧМ уверенной победой над Норвегией
Сборная Латвии уверенно обыграла команду Норвегии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 12:32
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Авто
С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей
Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Политика
Медведев встретится с премьер-министром Белоруссии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится в пятницу с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star
Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
Обновлено в 04:36