Варан заявил о намерении остаться в «Реале»Sport24.ru 13:33

Защитник «Реала» Рафаэль Варан подчеркнул, что рассчитывает начать следующий сезон в мадридском клубе. 26-летний француз, выступающий за «Реал» с 2011 года, провел в уходящем сезоне 43 матча и забил 2 гола.

Варан заявил о намерении остаться в «Реале»

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