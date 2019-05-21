Футбол
Варан заявил о намерении остаться в «Реале»Sport24.ru 13:33
Защитник «Реала» Рафаэль Варан подчеркнул, что рассчитывает начать следующий сезон в мадридском клубе. 26-летний француз, выступающий за «Реал» с 2011 года, провел в уходящем сезоне 43 матча и забил 2 гола.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 14:38, Ашберн
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Причины трагедии в Керченском колледже установлены
Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»
Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Космос
Воронежские инженеры помогут освоить Крайний Север
Освоение Крайнего Севера начинается в Воронеже.
Обновлено в 14:23
Гаджеты
Honor представил новые смартфоны
Компания Honor представила два новых смартфона - модели Honor 20 и Honor 20 Pro, передает корреспондент ТАСС с презентации.
Обновлено в 10:38
Здоровье
Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко
Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко. Он приступит к своим обязанностям с 22 мая.
Обновлено в 04:35
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Вдова Доренко показала последние фото журналиста перед смертью
Вдова Сергея Доренко Юлия рассказала в Instagram о том, как прошел последний день журналиста, и поделилась фотографиями и видео с его участием, которые были сделаны незадолго до его смерти.
Обновлено в 11:04
Политика
Украина призвала не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ
В интервью «Укринформу» постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что властям в Киеве нужно приложить максимум усилий для мобилизации украинской делегации в ПАСЕ, чтобы не позволить России вернуться в эту организацию.
Обновлено в 10:30
Политика
В Кремле оценили планы США ввести санкции против «Северного потока-2»
У России есть уверенность в том, что «Северный поток-2» будет реализован, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя планы США ввести санкции против проекта.
Обновлено в 06:19
Футбол
Гризманн дал интервью ЛГБТ-журналу и попал на его обложку
Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн дал интервью журналу Têtu, который рассчитан в основном на ЛГБТ-аудиторию.
Обновлено в 13:36
Технологии
В США Почтовая служба начала испытания беспилотных грузовиков
Почтовая служба Соединённых Штатов привлекла американский стартап TuSimple, работающий над беспилотными грузовыми автомобилями, для осуществления перевозки грузов.
Обновлено в 08:51
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Футбол
Агент: у Ионова есть предложения из Европы
Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.
Обновлено в 13:53
Театры
Жена Боярского стала худруком Театра имени Ленсовета
Супруга народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан официально вступила на должность художественного руководителя Театра имени Ленсовета.
Обновлено в 10:07
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Обновлено в 02:47
Хоккей
Швеция — Россия 1:0 (1-й перерыв)
Хоккеисты российской национальной команды прибыли на стадион имени Ондрея Непелы в Братиславе, где состоится заключительный матч группового этапа чемпионата мира со сборной Швеции.
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Футбол
«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем
«Ювентус» возобновил работу по трансферу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Обновлено в 13:45
Политика
Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины
В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 07:58
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Актер сериала «Физрук» Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи
Максим Захаров обратился в программу «На самом деле», чтобы заставить актера пройти детектор лжи.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55