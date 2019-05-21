Футбол

Варан заявил о намерении остаться в «Реале»Sport24.ru 13:33

Защитник «Реала» Рафаэль Варан подчеркнул, что рассчитывает начать следующий сезон в мадридском клубе. 26-летний француз, выступающий за «Реал» с 2011 года, провел в уходящем сезоне 43 матча и забил 2 гола.
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Варан: в следующем сезоне я буду в «Реале». Вы ещё увидите лучшего Варана

Чемпионат14:13

Варан: «Я собираюсь остаться в „Реале“»

Евро-футбол.ру14:01

Рафаэль Варан: «Я остаюсь в „Реале“»

Sports.ru13:54

Футболист «Реала» Варан заявил о намерении остаться в клубе

RT на русском13:56

Варан заявил о намерении остаться в «Реале»

Sport24.ru13:33

Варан рассказал о своем будущем в «Реале»

Спорт-Экспресс13:41

Варан рассказал о своем будущем в «Реале»

Soccer.ru13:58
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 14:38, Ашберн
Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Причины трагедии в Керченском колледже установлены

Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В тоннеле московского метро застряли три поезда

Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»

Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Космос

Воронежские инженеры помогут освоить Крайний Север

Освоение Крайнего Севера начинается в Воронеже.
Обновлено в 14:23
Гаджеты

Honor представил новые смартфоны

Компания Honor представила два новых смартфона - модели Honor 20 и Honor 20 Pro, передает корреспондент ТАСС с презентации.
Обновлено в 10:38
Здоровье

Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко

Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко. Он приступит к своим обязанностям с 22 мая.
Обновлено в 04:35
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
Обновлено в 11:18
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Вдова Доренко показала последние фото журналиста перед смертью

Вдова Сергея Доренко Юлия рассказала в Instagram о том, как прошел последний день журналиста, и поделилась фотографиями и видео с его участием, которые были сделаны незадолго до его смерти.
Обновлено в 11:04
Политика

Украина призвала не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

В интервью «Укринформу» постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что властям в Киеве нужно приложить максимум усилий для мобилизации украинской делегации в ПАСЕ, чтобы не позволить России вернуться в эту организацию.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Осужденный за разбой и убийство сбежал из российской колонии

Обновлено в 13:29
Политика

В Кремле оценили планы США ввести санкции против «Северного потока-2»

У России есть уверенность в том, что «Северный поток-2» будет реализован, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя планы США ввести санкции против проекта.
Обновлено в 06:19
Футбол

Гризманн дал интервью ЛГБТ-журналу и попал на его обложку

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн дал интервью журналу Têtu, который рассчитан в основном на ЛГБТ-аудиторию.
Обновлено в 13:36
Технологии

В США Почтовая служба начала испытания беспилотных грузовиков

Почтовая служба Соединённых Штатов привлекла американский стартап TuSimple, работающий над беспилотными грузовыми автомобилями, для осуществления перевозки грузов.
Обновлено в 08:51
Происшествия

СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
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Футбол

Агент: у Ионова есть предложения из Европы

Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.
Обновлено в 13:53
Театры

Жена Боярского стала худруком Театра имени Ленсовета

Супруга народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан официально вступила на должность художественного руководителя Театра имени Ленсовета.
Обновлено в 10:07
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Политика

Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

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Хоккей

Швеция — Россия 1:0 (1-й перерыв)

Хоккеисты российской национальной команды прибыли на стадион имени Ондрея Непелы в Братиславе, где состоится заключительный матч группового этапа чемпионата мира со сборной Швеции.
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Политика

Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Футбол

«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем

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Обновлено в 13:45
Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 07:58
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
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Шоу-бизнес

Актер сериала «Физрук» Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи

Максим Захаров обратился в программу «На самом деле», чтобы заставить актера пройти детектор лжи.
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Происшествия

Суд продлил арест фигурантам дела Абызова

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским

Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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