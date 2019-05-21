Варан заявил, что останется в «Реале»LiveSport.ru 16:12

Защитник «Реала» Рафаэль Варан заявил, что останется в мадридском клубе на следующий сезон.

Варан заявил, что останется в «Реале»

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