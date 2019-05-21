Футбол
Варан заявил о намерении остаться в «Реале»Sport24.ru вчера в 13:33
Защитник «Реала» Рафаэль Варан подчеркнул, что рассчитывает начать следующий сезон в мадридском клубе. 26-летний француз, выступающий за «Реал» с 2011 года, провел в уходящем сезоне 43 матча и забил 2 гола.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Планировавшие теракт боевики ликвидированы под Владимиром
Двое боевиков, готовивших теракт на территории России, ликвидированы в городе Кольчугино, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Парубий обвинил Зеленского в грубом нарушении конституции Украины
Спикер Верховной рады Андрей Парубий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении основного закона страны.
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
Обновлено 20 мая в 08:35
Технологии
Mail.ru Group примет пожертвования
Сервис зарабатывает за счет комиссии с пожертвований в размере 5–12%.
Обновлено вчера в 18:10
Общество
В нацпарке «Земля леопарда» спустя полгода сняли противопожарный режим
Противопожарный режим, введенный с 1 ноября 2018 года на территории нацпарка "Земля леопарда" в Приморье из-за сложно пожароопасной обстановки, отменили, сообщает учреждение.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено вчера в 20:43
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой
Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Названа причина остановки поездов метро в Москве
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»
Обновлено вчера в 15:01
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено вчера в 12:03
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Администрация Зеленского пообещала России политику «кнута и пряника»
Глава администрации подчеркнул, что при Зеленском Киев будет осуществлять политику "кнута и пряника" в отношении России.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
МВД предлагает изымать машины у пьяных водителей
"В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения", — пояснили в пресс-службе МВД.
Обновлено 20 мая в 13:27
Гаджеты
Apple представила первый восьмиядерный MacBook Pro
15-дюймовый MacBook Pro оснастили шести- и восьмиядерными процессорами с ускорением Turbo Boost до 5,0 гигагерц, а 13-дюймовый ― четырехъядерными с ускорением до 4,7 гигагерц.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
Два автомобиля загорелись в Кемерове после серьезного ДТП
В Кемерове после серьезного ДТП загорелись и полыхали два автомобиля.
Обновлено вчера в 23:31
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от платформы Android
Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
Обновлено 20 мая в 00:58
Здоровье
Медики рассказали о пользе спаржи для здоровья
Обновлено вчера в 12:44
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войск
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали
Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Климкин высказался о первых кадровых назначениях Зеленского
Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook первые кадровые решения нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Оппозиция Абхазии согласилась на перенос выборов
Глава штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба сообщил журналистам, что оппозиция приняла предложение президента страны о переносе выборов главы государства на 26 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Джонни Депп рассказал, как его избивала экс-жена Эмбер Херд
По данным EW, в документах, поданных 55-летним актером в суд в понедельник, 20 мая, говорится, что Джонни Депп «уличает» Эмбер Херд в жестоком с ним обращении клевете.
Обновлено вчера в 17:45
Космос
В РАН рассказали о возможностях российского тяжелого лунохода
По словам заведующего лабораторией, луноход войдет в состав автоматической межпланетной станции "Луна-29" и будет запущен "примерно в 2027-2028 годах, то есть до 2030 года".
Обновлено вчера в 20:29