Футбол
Варан сообщил «Реалу» о желании уйтиСпорт-Экспресс 10:15
Защитник "Реала" Рафаэль Варан, вероятно, летом покинет команду, утверждает El Chiringuito. Как отмечается, француз уже сообщил руководству о желании уйти. Партнеры по команде также знают об этом решении.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Происшествия
В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского
Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, но в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:20
Политика
Порошенко и Зеленский выходят во второй тур выборов на Украине
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Руководство Рязанского госуниверситета попало под уголовное дело
Следственные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий должностными лицами Рязанского государственного им. Есенина.
Обновлено в 08:19
Политика
Путин ужесточил наказание для криминальных авторитетов
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для создателей и участников организованных преступных сообществ (ОПС).
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Транспортный самолёт Ил-112В совершил первый полёт
Как стало известно в субботу, 30 марта, лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил первый полёт.
Обновлено 30 марта в 06:52
Экономика
Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%
ВВП РФ в целом за 2018 год вырос на 2,3%, сообщил в понедельник Росстат. Таким образом, оценка осталась неизменной.
Обновлено в 10:53
Политика
МИД России прокомментировал выборы на Украине
Под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" ведомство разместило видеоролик на своей странице в Facebook.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО
Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки
У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский рассказал, кого видит премьер-министром Украины
Представитель штаба Владимира Зеленского опроверг информацию о возможном объединении с «Батькивщиной» и о назначении Юлии Тимошенко премьер-министром Украины, в том случае, если в президентской гонке победу одержит именно Зеленский.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани
Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Футбол
Влашич получил приз лучшему игроку декабря в РПЛ
В декабре Влашич провел в РПЛ два матча, забив один гол в игре с "Енисеем" (2:1). Никола Влашич наконец-то получил премию лучшему игроку декабря ❤ Награду полузащитнику вручили перед матчем с "Уфой", в котором он забил первый гол.
Обновлено в 10:23
Политика
Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» овощей и фруктов в Россию
Власти Белоруссии приняли решение отказаться от сертификации плодовоовощной «санкционной» продукции, которую поставляют в страну для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 11:18
Политика
Госдума рассмотрит постановление о непризнании выборов на Украине
Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков заявил, что нижняя палата российского парламента рассмотрит заявление о непризнании выборов на Украине после второго тура голосования, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:03
Спорт
Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбила машина
"ДТП, в котором под колесами автомобиля погиб, по предварительным данным, один из судей Арбитражного суда Самарской области, произошло в воскресенье рано утром в Самаре в районе ул. Третья просека", - сказал источник.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
На Западе испугались «летающего кошмара» из России
Обновлено вчера в 10:03
Армия и оружие
НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше
НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
В параде Победы в Петербурге поучаствуют 100 единиц военной техники
В параде Победы на Дворцовой площади в 2019 году пройдут торжественным маршем 100 единиц военной техники.
Обновлено вчера в 10:04
Игры
Тактический Army Man: в Rainbow Six Siege началось «игрушечное событие»
В Rainbow Six Siege до 8 апреля продлится событие Rainbow is Magic, в котором оперативники отряда «Радуга» превратятся в игрушечных солдатиков, а зоной действия станет радужная карта «Самолёт».
Обновлено в 11:07
Происшествия
МАК начал расследовать авиакатастрофу самолета Филевой
Обновлено в 06:37
Экономика
Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья
Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).
Обновлено в 11:03
Политика
ЦИК Белоруссии назвала безукоризненной организацию выборов на Украине
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, принимавшая участие в наблюдении за выборами президента Украины 31 марта, назвала их организацию безукоризненной.
Обновлено в 11:27
Футбол
Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла
Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру.
Обновлено в 11:01
Здоровье
Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом
В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
Обновлено в 09:22
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Гаджеты
Xiaomi выпустила спецверсию Mi 9 SE Brown Bear Limited Edition
Специальная версия Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Limited Edition оценена в 372 доллара и поступит в продажу 9 апреля.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24