Футбол

Варан сообщил «Реалу» о желании уйтиСпорт-Экспресс 10:15

Защитник "Реала" Рафаэль Варан, вероятно, летом покинет команду, утверждает El Chiringuito. Как отмечается, француз уже сообщил руководству о желании уйти. Партнеры по команде также знают об этом решении.
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Варан сообщил «Реалу» о желании уйти

Спорт-Экспресс10:15

Варан сообщил «Реалу» о желании сменить клуб

Евро-футбол.ру11:12

Варан сообщил «Реалу» о желании уйти из клуба

Чемпионат09:54

СМИ: Варан хочет покинуть «Реал»

Матч ТВ10:17

Варан сообщил «Реалу», что хочет уйти летом

Sports.ru09:23

Испанский журналист: «Варан сообщил „Реалу“, что хочет уйти летом»

Бомбардир.ру09:59

Calciomercato: Варан – главная цель «Ювентуса» на летнее трансферное окно

Eurosport.ru05:23
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Происшествия

В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского

Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, но в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:20
Политика

Порошенко и Зеленский выходят во второй тур выборов на Украине

Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

Руководство Рязанского госуниверситета попало под уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий должностными лицами Рязанского государственного им. Есенина.
Обновлено в 08:19
Политика

Путин ужесточил наказание для криминальных авторитетов

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для создателей и участников организованных преступных сообществ (ОПС).
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Транспортный самолёт Ил-112В совершил первый полёт

Как стало известно в субботу, 30 марта, лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил первый полёт.
Обновлено 30 марта в 06:52
Экономика

Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%

ВВП РФ в целом за 2018 год вырос на 2,3%, сообщил в понедельник Росстат. Таким образом, оценка осталась неизменной.
Обновлено в 10:53
Политика

МИД России прокомментировал выборы на Украине

Под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" ведомство разместило видеоролик на своей странице в Facebook.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

В порт Одессы вошли военные корабли НАТО

Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов

В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки

У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Политика

Зеленский рассказал, кого видит премьер-министром Украины

Представитель штаба Владимира Зеленского опроверг информацию о возможном объединении с «Батькивщиной» и о назначении Юлии Тимошенко премьер-министром Украины, в том случае, если в президентской гонке победу одержит именно Зеленский.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Футбол

Влашич получил приз лучшему игроку декабря в РПЛ

В декабре Влашич провел в РПЛ два матча, забив один гол в игре с "Енисеем" (2:1). Никола Влашич наконец-то получил премию лучшему игроку декабря ❤ Награду полузащитнику вручили перед матчем с "Уфой", в котором он забил первый гол.
Обновлено в 10:23
Политика

Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» овощей и фруктов в Россию

Власти Белоруссии приняли решение отказаться от сертификации плодовоовощной «санкционной» продукции, которую поставляют в страну для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 11:18
Политика

Госдума рассмотрит постановление о непризнании выборов на Украине

Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков заявил, что нижняя палата российского парламента рассмотрит заявление о непризнании выборов на Украине после второго тура голосования, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:03
Спорт

Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбила машина

"ДТП, в котором под колесами автомобиля погиб, по предварительным данным, один из судей Арбитражного суда Самарской области, произошло в воскресенье рано утром в Самаре в районе ул. Третья просека", - сказал источник.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

На Западе испугались «летающего кошмара» из России

Обновлено вчера в 10:03
Армия и оружие

НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше

НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

В параде Победы в Петербурге поучаствуют 100 единиц военной техники

В параде Победы на Дворцовой площади в 2019 году пройдут торжественным маршем 100 единиц военной техники.
Обновлено вчера в 10:04
Игры

Тактический Army Man: в Rainbow Six Siege началось «игрушечное событие»

В Rainbow Six Siege до 8 апреля продлится событие Rainbow is Magic, в котором оперативники отряда «Радуга» превратятся в игрушечных солдатиков, а зоной действия станет радужная карта «Самолёт».
Обновлено в 11:07
Происшествия

МАК начал расследовать авиакатастрофу самолета Филевой

Обновлено в 06:37
Экономика

Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья

Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).
Обновлено в 11:03
Политика

ЦИК Белоруссии назвала безукоризненной организацию выборов на Украине

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, принимавшая участие в наблюдении за выборами президента Украины 31 марта, назвала их организацию безукоризненной.
Обновлено в 11:27
Футбол

Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла

Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру.
Обновлено в 11:01
Здоровье

Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом

В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
Обновлено в 09:22
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Гаджеты

Xiaomi выпустила спецверсию Mi 9 SE Brown Bear Limited Edition

Специальная версия Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Limited Edition оценена в 372 доллара и поступит в продажу 9 апреля.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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