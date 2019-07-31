Футбол
Варан оценил подготовку «Реала» к новому сезону чемпионата ИспанииМатч ТВ 07:55
Французский защитник «Реала» Рафаэль Варан оценил готовность мадридского клуба к новому сезоне чемпионата Испании.
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Варан: «В 2017 году „Реал“ начал предсезонку так же, а потом выиграл Лигу чемпионов»
Sport24.ruвчера в 19:30
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