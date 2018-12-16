Футбол

Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»
Soccer.ru
вчера в 14:55

Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
Soccer.ruвчера в 14:55

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Варан: «Чтобы хорошо провести сезон, нам нужно отдавать больше сил на поле»

Евро-футбол.ру06:06

Варан: «Реал» должен больше страдать, чтобы провести хороший сезон

Чемпионат05:05

Рафаэль Варан: «Чтобы провести хороший сезон, футболисты „Реала“ должен страдать на поле»

Спорт-Экспресс05:09

Варан: «Чтобы провести хороший сезон, футболисты „Реала“ должны больше страдать на поле»

Sport24.ru04:58

Рафаэль Варан: «„Реал“ должен больше страдать, чтобы провести хороший сезон»

Sports.ru04:15

Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»

Soccer.ruвчера в 14:55

Варан: «„Реал“ должен выкладываться еще больше, чтобы хорошо провести сезон»

Бомбардир.рувчера в 16:02
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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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