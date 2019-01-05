Происшествия
Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно
Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельноМосква 2402:22
Десятимесячный ребенок, спасенный из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, снят с аппаратов искусственной вентиляции легких. Ребенок дышит самостоятельно, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минздрава РФ Максима Радецкого. Медики оценивают состояние мальчика, как стабильное.
Москва 2402:22
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Происшествия
Верника оштрафовали на 500 рублей за езду по пешеходной зоне в Москве
Обновлено в 10:50
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске будет выплачено 65 млн руб. Об этом он написал в Twitter.
Обновлено в 10:56
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Самедовым
Обновлено в 08:43
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Общество
Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян
Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено в 09:22
Происшествия
Пираты захватили моряков у берегов Бенина
В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно - россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.
Обновлено в 02:38
Политика
Опубликованы документы о подготовке Великобританией дела Скрипалей
Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, которые, по ее утверждению, доказывают, что Великобритания с 2015 года готовила против России провокацию, вылившуюся в скандал с отравлением Скрипалей.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Аршавин в очередной раз развелся с женой
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Политика
«Роскосмос» отреагировал на решение NASA отложить визит Рогозина в США
От американского Нацуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства компания ждет официальных разъяснений по поводу запланированного визита в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Обновлено в 03:05
Спорт
Непряева и Седова попали в тройку призеров масс-старта на «Тур де Ски»
Норвежская лыжница Ингвильд Эстберг победила в масс-старте на 10 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова заняли второе и третье места соответственно.
Обновлено в 08:38
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Спорт
Российская саночница госпитализирована после падения на этапе КМ
Российская саночница Виктория Демченко госпитализирована после падения в первой попытке на этапе Кубка мира, проходящего в Германии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Два человека погибли при сходе лавины в горах Сочи
Два человека погибли в результате схода лавины на закрытой для катания трассе горнолыжного курорта в Сочи.
Обновлено в 08:06
Спорт
Большунов занял третье место в масс-старте на «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзу в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Обновлено в 09:59
Кино
Бортника похоронят на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, так как на Котляковском, где ранее предполагались похороны актёра, не оказалось места.
Обновлено в 06:19
Кино
Скончался народный артист Иван Бортник
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно
Десятимесячный ребенок, спасенный из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, снят с аппаратов искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Москве эвакуировали «Детский мир»
Обновлено в 11:14
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже
Против демонстрантов применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестные демонстрации продолжаются 5 января в крупных городах Франции.
Обновлено в 09:50
Кино
Леонардо Ди Каприо дал показания по делу об отмывании денег
Обновлено в 08:49
Происшествия
В одном из студенческих общежитий Москвы произошла массовая драка
По данным источника агентства, массовая драка произошла в общежитии МГСУ между иностранными студентами, в которой участвовали, в том числе, граждане Китая.
Обновлено в 11:14
Политика
США потребовали от Турции отказаться от российских С-400
США потребовали от Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем C-400 в обмен на поставку американских комплексов Patriot.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Под Лос-Анджелесом неизвестный открыл стрельбу в боулинг-клубе
Обновлено в 05:14
Кино
Актера Дыховичного похоронят в США
Актер Владимир Дыховичный, скончавшийся 2 января, будет похоронен в США. Об этом сообщила его мать Ольга Алексеевна.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Дагестане умер ребенок, раненный пулей во время новогоднего салюта
В городской больнице дагестанского города Дербент умер трехлетний ребенок, который получил огнестрельное ранение в голову во время праздничного салюта, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Калининграде на рынке произошел пожар
Пожарные тушат возгорание на рынке "Сельма" в Калининграде на площади около 800 квадратных метров, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.
Обновлено в 10:58
Политика
Япония объявила о кульминации в переговорах с Россией
Обновлено в 04:45
Хоккей
Костин извинился за своё поведение после матча Россия — США
Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин извинился за своё поведение после полуфинального матча с командой США (1:2).
Обновлено в 04:24