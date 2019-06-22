«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛРБК вчера в 22:35

17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019. Об этом сообщается на странице НХЛ в Twitter.

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

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