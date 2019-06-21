Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером драфта НХЛСоветский спорт вчера в 23:53
Форвард СКА Василий Подколзин был выбран под десятым номером в первом раунде драфта НХЛ. 17-летний Подколзин провел один год в системе СКА после перехода из подмосковного Витязя. В завершившемся сезоне он дебютировал в КХЛ, проведя три матча за СКА.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:13, Вашингтон
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Обновлено вчера в 09:58
Авто
Флагманский кроссовер Audi SQ8 принял дизельную эстафету
Впоследствии рекордсмены не сменялись, а множились: этот же двигатель был помещён под капот Бентайги без изменения отдачи: 435 л.с. и 900 Н•м. Теперь же супердизелем обзавёлся и стильный «ку-восьмой», получив повышение до SQ8.
Обновлено вчера в 18:01
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию
Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Петербурге водитель украл у своего начальника часы за 6 миллионов
В полицию Адмиралтейского района обратился 31-летний бизнесмен, заявив, что у него похищены часы стоимостью в шесть миллионов рублей и миллион наличными, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, супругу продюсера Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
В парке «Сокольники» трое детей выпали из кабинки аттракциона
По данным Baza, у детей, которые выпали из аттракциона «Колобок», диагностировали ушибы, сотрясение головного мозга и травму шеи.
Обновлено в 05:06
Общество
В Башкирии после недолгой жары вновь похолодает
Жара в Башкирии продержится не долго.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы
Президент Владимир Путин заявил, что планов «спускать российский флаг» на Курилах у России нет.
Обновлено в 05:00
Футбол
Де Лигт может перейти в «Ювентус»
Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 01:07
ЖКХ
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»
Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
Обновлено вчера в 07:03
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Метро в четвёртый раз объявило конкурс на реконструкцию «Парка Победы»
Петербургский метрополитен уже в четвёртый раз объявил конкурс на разработку документации на реконструкцию вестибюля станции «Парк Победы».
Обновлено в 02:55
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Обновлено вчера в 05:45
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
Обновлено в 01:51
Футбол
Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки
Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Общество
Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
Первые косатки и белухи из "китовой тюрьмы" в Приморье, которые будут выпущены на свободу в Охотское море, хорошо перенесли путешествие на автомобилях до Хабаровска, преодолев более 800 километров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Авто
Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов рынка подержанных машин составили ТОП-3 лучших японских седанов за 400 тыс. рублей, которые отличаются надежностью и большим ресурсом основных агрегатов.
Обновлено в 01:00
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Общество
Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ
Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Транспорт
Для водителей создадут «островки безопасности» на дорогах
Министерство внутренних дел РФ и Росавтодор изучают вопрос организации так называемых островков безопасности на базе бывших постов ДПС.
Обновлено в 04:18