Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером драфта НХЛСоветский спорт вчера в 23:53

Форвард СКА Василий Подколзин был выбран под десятым номером в первом раунде драфта НХЛ. 17-летний Подколзин провел один год в системе СКА после перехода из подмосковного Витязя. В завершившемся сезоне он дебютировал в КХЛ, проведя три матча за СКА.
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По стопам Буре. «Ванкувер» выбрал Подколзина на драфте Национальной хоккейной лиги

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Как не надо поступать Подколзину, и нужен ли теперь «Флориде» Бобровский. Итоги первого раунда драфта НХЛ

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Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
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Армия и оружие

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Жара в Башкирии продержится не долго.
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Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

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