Футбол
Вандерсон: понятия не имею, вернётся ли Мамаев в футболЧемпионат 08:47
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Обновлено в 05:33
Происшествия
Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафе
Ранее Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Краснодаре в суд направлено дело застройщиков ЖК «Мультиплекс Кино»
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, на скамье подсудимых окажутся два организатора строительства ЖК «Мультиплекс Кино» и их соучастник, возраст мужчин от 41 года до 44 лет.
Обновлено в 07:43
Авто
УАЗ выпустил новую версию «Буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Политика
На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»
Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 08:44
Здоровье
Россиян с ожирением стало вдвое больше
Обновлено в 02:42
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.
Обновлено в 06:24
Политика
Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В России ужесточили наказание за оставление места ДТП
Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет.
Обновлено в 05:03
Политика
Ярмуш: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции
Ярмуш \: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции До 10 лет заключения грозит британским подданным за попытку сотрудничества с российскими компаниями из "санкционного списка".
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Политика
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Авто
Семейство Audi S5 получило дизельный мотор
Общая мощность 3,0-литрового дизельного мотора Audi S5 составляет 347 л.с. При начале движения включается электрокомпрессор, который эффективен только до 1650 оборотов в минуту.
Обновлено в 06:10
Авто
Определен лучший автомобиль мира 2019 года
На Нью-Йоркском автосалоне определены лучшие автомобили 2019 года в шести номинациях.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.
Обновлено в 10:26
Спорт
Салах вошел в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time
Американский журнал Time опубликовал список 100 наивлиятельнейших людей мира. В него были включен нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Обновлено в 10:44
Политика
Медведев отчитается в Госдуме о работе правительства в 2018 году
Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев приедет в Государственную Думу, чтобы представить депутатам отчет о работе правительства в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Политика
Уральский депутат заявил, что его дочь вступила в армию США
Депутат горсобрания Миасса (Челябинская область) Вячеслав Откин на заседании городского суда заявил, что его дочь поступила на службу в армию США.
Обновлено в 10:49
Игры
Игра Assassin’s Creed поможет восстановить собор Парижской Богоматери
Видеоигра Assassin’s Creed Unity поможет французским властям восстановить собор Парижской Богоматери, сообщает gpsworld.com.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
Обновлено в 11:04
Происшествия
Шестун потерял сознание во время следственных действий
Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, стало плохо во время проведения с ним следственных действий, он потерял сознание, сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.
Обновлено в 09:37
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
Медведев назвал интересной идею совместить ОСАГО и каско
Обновлено в 10:58
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Шойгу объяснил необходимость укрепления базы в Таджикистане
Необходимость укрепления военной базы России в Таджикистане обусловлена близостью к границам Афганистана и исходящей оттуда террористической угрозой.
Обновлено в 09:25
Политика
На дебатах Порошенко и Зеленского ожидают около 60 тысяч человек
Министерство внутренних дел Украины ожидает, что на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского придут около 60 тысяч человек, безопасность будут обеспечивать до 10 тысяч правоохранителей.
Обновлено в 09:47