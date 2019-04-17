Футбол

Вандерсон: понятия не имею, вернётся ли Мамаев в футболЧемпионат 08:47

Понятия не имею, вернётся ли Мамаев в футбол.
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«Павел - очень хороший человек. Жаль, что он совершил ошибку». Вандерсон - о Мамаеве

Спорт-Экспресс08:58

Вандерсон: понятия не имею, вернётся ли Мамаев в футбол

Чемпионат08:47

Вандерсон: «Мне посчастливилось общаться с Мамаевым полтора года, он очень хороший человек»

Sport24.ru08:39
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Технологии

В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик

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Происшествия

Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафе

Ранее Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Краснодаре в суд направлено дело застройщиков ЖК «Мультиплекс Кино»

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, на скамье подсудимых окажутся два организатора строительства ЖК «Мультиплекс Кино» и их соучастник, возраст мужчин от 41 года до 44 лет.
Обновлено в 07:43
Авто

УАЗ выпустил новую версию «Буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Политика

На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»

Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 08:44
Здоровье

Россиян с ожирением стало вдвое больше

Обновлено в 02:42
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.
Обновлено в 06:24
Политика

Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам

По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В России ужесточили наказание за оставление места ДТП

Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет.
Обновлено в 05:03
Транспорт

Фурам запретят ездить через Лосево Воронежской области в выходные

Обновлено в 07:12
Политика

Ярмуш: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции

Ярмуш \: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции До 10 лет заключения грозит британским подданным за попытку сотрудничества с российскими компаниями из "санкционного списка".
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Политика

Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС

Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Авто

Семейство Audi S5 получило дизельный мотор

Общая мощность 3,0-литрового дизельного мотора Audi S5 составляет 347 л.с. При начале движения включается электрокомпрессор, который эффективен только до 1650 оборотов в минуту.
Обновлено в 06:10
Авто

Определен лучший автомобиль мира 2019 года

На Нью-Йоркском автосалоне определены лучшие автомобили 2019 года в шести номинациях.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск

Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.
Обновлено в 10:26
Спорт

Салах вошел в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Американский журнал Time опубликовал список 100 наивлиятельнейших людей мира. В него были включен нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Обновлено в 10:44
Политика

Медведев отчитается в Госдуме о работе правительства в 2018 году

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев приедет в Государственную Думу, чтобы представить депутатам отчет о работе правительства в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Политика

Уральский депутат заявил, что его дочь вступила в армию США

Депутат горсобрания Миасса (Челябинская область) Вячеслав Откин на заседании городского суда заявил, что его дочь поступила на службу в армию США.
Обновлено в 10:49
Игры

Игра Assassin’s Creed поможет восстановить собор Парижской Богоматери

Видеоигра Assassin’s Creed Unity поможет французским властям восстановить собор Парижской Богоматери, сообщает gpsworld.com.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

Самолет загорелся во время взлета во Внуково

Обновлено в 11:04
Происшествия

Шестун потерял сознание во время следственных действий

Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, стало плохо во время проведения с ним следственных действий, он потерял сознание, сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.
Обновлено в 09:37
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Экономика

Медведев назвал интересной идею совместить ОСАГО и каско

Обновлено в 10:58
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

Шойгу объяснил необходимость укрепления базы в Таджикистане

Необходимость укрепления военной базы России в Таджикистане обусловлена близостью к границам Афганистана и исходящей оттуда террористической угрозой.
Обновлено в 09:25
Политика

На дебатах Порошенко и Зеленского ожидают около 60 тысяч человек

Министерство внутренних дел Украины ожидает, что на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского придут около 60 тысяч человек, безопасность будут обеспечивать до 10 тысяч правоохранителей.
Обновлено в 09:47
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Артемий Панарин: «Кучеров угрожал мне расправой. Надеюсь, он отойдет»

Обновлено в 10:40
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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