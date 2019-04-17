Вандерсон: понятия не имею, вернётся ли Мамаев в футболЧемпионат 08:47

Понятия не имею, вернётся ли Мамаев в футбол.

Вандерсон: понятия не имею, вернётся ли Мамаев в футбол

Политика Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.

Здоровье Быкова ввели в искусственную кому Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.

Здоровье Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти заболеваний Первая российская вакцина для профилактики сразу пяти заболеваний прошла регистрацию.

Наука Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.

Политика Путин и президент Таджикистана подвели итоги переговоров Президент России Владимир Путин принял в Москве лидера Таджикистана Эмомали Рахмона.

Общество Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.

Происшествия Военный прокурор Украины назвал цену секретных данных на чёрном рынке Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, почём можно купить данные о жителях Украины на чёрном рынке, сообщило 17 апреля издание Liga.net.

Общество Законопроект о реновации по всей России внесен в Госдуму С инициативой выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России, сообщает bfm.ru.

Гаджеты Apple и Qualcomm договорились о патентах Американские компании Qualcomm и Apple достигли соглашения, которое снимет ограничения на продажу iPhone по всему миру, введенных из-за нарушений патентных прав.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Экономика Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.

Политика Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.

Наука Определен признак скорой преждевременной смерти Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.

Общество Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.

Общество Дженнифер Лопес назвали самой стильной женщиной года По словам экспертов, запущенный в 2001 году бренд JLo by Jennifer Lopez принес исполнительнице больше $1 млрд, а линия одежды, аксессуаров и парфюмерии делает ее одной из первых знаменитых женщин, запустивших свой бизнес в сфере моды.

Общество В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.

Происшествия Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.

Футбол Футболист «Челси» Ковачич может оказаться в «Зените» Хорватский полузащитник лондонского "Челси" Матео Ковачич, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", в ближайшее время может оказаться в российском чемпионате.