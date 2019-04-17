Футбол
Вандерсон: понятия не имею, вернётся ли Мамаев в футболЧемпионат 08:47
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Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Здоровье
Быкова ввели в искусственную кому
Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:34
Здоровье
Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти заболеваний
Первая российская вакцина для профилактики сразу пяти заболеваний прошла регистрацию.
Обновлено в 08:59
Наука
Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками
Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Путин и президент Таджикистана подвели итоги переговоров
Президент России Владимир Путин принял в Москве лидера Таджикистана Эмомали Рахмона.
Обновлено в 08:47
Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Военный прокурор Украины назвал цену секретных данных на чёрном рынке
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, почём можно купить данные о жителях Украины на чёрном рынке, сообщило 17 апреля издание Liga.net.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Общество
Законопроект о реновации по всей России внесен в Госдуму
С инициативой выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России, сообщает bfm.ru.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Валерия: «Иногда плачу в три ручья»
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Apple и Qualcomm договорились о патентах
Американские компании Qualcomm и Apple достигли соглашения, которое снимет ограничения на продажу iPhone по всему миру, введенных из-за нарушений патентных прав.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Авто
В Mercedes-AMG обновили «горячие» кроссоверы GLC 63 и GLC 63 Coupe
Mercedes-AMG GLC 63 Кроссоверы с литерой S располагают уже 510 л.с. и 700 Нм.
Обновлено в 08:10
Экономика
Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников
Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.
Обновлено в 03:03
Политика
Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Общество
Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей
Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Дженнифер Лопес назвали самой стильной женщиной года
По словам экспертов, запущенный в 2001 году бренд JLo by Jennifer Lopez принес исполнительнице больше $1 млрд, а линия одежды, аксессуаров и парфюмерии делает ее одной из первых знаменитых женщин, запустивших свой бизнес в сфере моды.
Обновлено в 08:39
Общество
В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками
Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.
Обновлено в 08:42
Политика
США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО
Обновлено в 05:25
Кино
Авторы «Мстителей» просят не распространять спойлеры «Финала»
Мировая премьера фильма состоится 26 апреля.
Обновлено в 06:57
Футбол
Футболист «Челси» Ковачич может оказаться в «Зените»
Хорватский полузащитник лондонского "Челси" Матео Ковачич, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", в ближайшее время может оказаться в российском чемпионате.
Обновлено в 09:42
Единоборства
Соперником Джошуа может стать Луис Ортис
Обновлено в 05:23
Хоккей
Кучеров объяснил разгромное поражение «Тампы» от «Коламбуса»
Обновлено в 07:59
Происшествия
Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет
Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00
Хоккей
Заварухин назначен главным тренером ХК «Сибирь»
Обновлено в 06:54