Вандерсон: «Я бы не торопился провозглашать „Зенит“ чемпионом»Sport24.ru 08:47

Футболист «Краснодара» Вандерсон поделился ожиданиями от домашнего матча с «Зенитом». Игра 24-го тура российской Премьер-лиги состоится 20 апреля и начнется в 21:00 мск. «Зенит» — это отличная команда, которая лидирует в чемпионате с первого тура.

Вандерсон: «Я бы не торопился провозглашать „Зенит“ чемпионом»

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