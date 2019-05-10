Происшествия
Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке ГерманииРБК 08:54
Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии. Об этом сообщается на странице посольства России в Германии в Facebook.
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Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора
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Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019
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Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
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Экономика
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
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Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
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В Москве скончался Сергей Доренко
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Авто
В РФ упали продажи Mercedes-Maybach S-Class на 38%
Как сообщает портал «Автостат», за первый квартал этого года на российском рынке было куплено 124 новых авто Mercedes-Maybach S-Class.
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Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
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Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше
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Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто
Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.
Обновлено в 12:40
Политика
Глава ПЦУ заявил о возможном отзыве томоса у Украины
Вероятное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 12:56
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«Арсенал» отправил «Анжи» в ФНЛ
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США ввели новые санкции против Венесуэлы
Ранее США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы.
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В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро
За автомобиль 1991 года выпуска с пробегом 110 000 километров просят 4 тысячи евро или 290 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Экономика
США: Россия удержит лидерство по экспорту пшеницы
Экспорт пшеницы из Евросоюза составит порядка 27 млн тн, а из Штатов — 23,5 млн.
Обновлено в 12:25
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Угроза взрыва в кинотеатре в ТЦ «Бум» в Москве оказалась ложной
Вечером в пятницу в оперативные службы поступило сообщение об угрозе взрыва в кинотеатре в торговом центре "Бум" на улице Перерва.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссёра 30-летней давности
Американские правоохранительные органы раскрыли убийство голливудского телережиссёра Барри Крейна, который более 30 лет назад был найден задушенным в своём доме в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:59
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Обстрелом ранен гражданский, позиции ВСУ разбиты. Сводка ДНР за 9 мая
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В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе
Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
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Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
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Обновлено в 11:59
Происшествия
Стали известны дата и место прощания с Сергеем Доренко
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Происшествия
Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось
Двое человек госпитализированы. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Сильная гроза прошла в столичном регионе днем 9 мая.
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Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
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Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
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