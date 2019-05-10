Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке ГерманииРБК 08:54

Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии. Об этом сообщается на странице посольства России в Германии в Facebook.
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Могилу советских воинов в Германии осквернили свастикой

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Шпремберг
Город в Германии
Город в Германии, в земле Бранденбург. Входит в состав района Шпре-Найсе. Население составляет 25 022 человек. Занимает площадь 180,04 км². Официальный код - 12 0 71 372.
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