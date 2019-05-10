Происшествия
Вандалы осквернили могилы советских солдат в ГерманииLenta.ru 10:08
На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении. Об этом сообщается на странице посольства России в Германии в Facebook.
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Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Экономика
Торги акциями Uber открылись ниже цены IPO
Дебютные торги акциями Uber Technologies Inc. на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) открылись на уровне $42 - ниже цены IPO.
Обновлено в 12:13
Политика
Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая
Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено в 13:31
Политика
Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США
Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено 08 мая в 12:39
Гаджеты
Прототипы смартфона-слайдера Asus ZenFone 6 показали в Сети
У второго блогера в распоряжении оказался иной прототип того же смартфона.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково
Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
Обновлено в 10:20
Хоккей
Ковальчук: в концовке немного упала концентрация, нельзя так играть
Капитан сборной России Илья Ковальчук подвёл итоги первого матча на чемпионате мира по хоккею 2019 года с командой Норвегией (5:2).
Обновлено в 13:24
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Общество
Сына Меган Маркл и принца Гарри могли назвать в честь кота
Британский принц Арчи, родившийся 6 мая, мог получить свое имя в честь любимого кота Меган Маркл.
Обновлено в 01:20
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Автоспорт
Даниил Квят: «Уверен, что мы сделаем шаг вперед»
Уверен, что мы сделаем шаг вперед.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Сергей Пугачев рассказал, как Путин просил взять Доренко на «Третий канал» после увольнения с ОРТ из-за репортажа про «Курск»
Бывший сенатор и бывший работодатель Сергея Доренко в 2001 году на телеканале «Московия» («Третий канал») Сергей Пугачев рассказал о роли Владимира Путина в карьере Сергея Доренко после увольнения с ОРТ.
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен ВОВ
Служба безопасности столичного аэропорта Домодедово обнаружила у трансферного пассажира, по предварительным данным, мину времен Великой Отечественной войны без взрывателя, он был снят с рейса, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта Домодедово.
Обновлено в 14:26
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Доренко умер в результате разрыва аорты
«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Культура
Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»
Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", об этом в пятницу сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба телеканала.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты
Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 13:20
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:02
Футбол
Валерий Карпин: В матче с «Динамо» рассчитывали на победу
Главный тренер "Ростова" подвёл итог матча против динамовцев, который завершился вничью 0:0 ИА Чемпионат-Ростов.
Обновлено в 09:42
Политика
Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане
Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Политика
Глава ПЦУ заявил о возможном отзыве томоса у Украины
Вероятное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Алена Водонаева объявила о разводе
Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56