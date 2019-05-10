Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских солдат в ГерманииLenta.ru 10:08

На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении. Об этом сообщается на странице посольства России в Германии в Facebook.
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Могилу советских воинов в Германии осквернили свастикой

Телеканал 360°08:57

Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии

РБК08:54

В Германии советский мемориал разрисовали полутораметровыми свастиками

Вести.Ru08:31

СМИ: неизвестные осквернили советский мемориал на востоке Германии

ТАСС08:16

В Германии 9 мая осквернили могилы павших воинов

Газета.Ru07:58

Вандалы осквернили могилы советских воинов в городе Шпремберге

Интерфакс07:45

Посольство в ФРГ выяснит обстоятельства осквернения могил советских солдат

РИА Новости07:56
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Шпремберг
Город в Германии
Город в Германии, в земле Бранденбург. Входит в состав района Шпре-Найсе. Население составляет 25 022 человек. Занимает площадь 180,04 км². Официальный код - 12 0 71 372.
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