Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских солдат в ГерманииLenta.ru 10:08

На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении. Об этом сообщается на странице посольства России в Германии в Facebook.
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Могилу советских воинов в Германии осквернили свастикой

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Шпремберг
Город в Германии
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