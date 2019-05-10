Происшествия
Вандалы осквернили могилы советских солдат в ГерманииLenta.ru 10:08
На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении. Об этом сообщается на странице посольства России в Германии в Facebook.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Игры
Deep Silver тизерит что-то по Saints Row
Обновлено в 07:58
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского 19 мая из-за "гнилого воскресенья".
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Лещенко вступился за Виторгана после критики Дня Победы
Обновлено в 05:46
Хоккей
Россия — Норвегия 0:0 (1-й период)
Обновлено вчера в 13:26
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Происшествия
«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти
"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Глава МИД Японии заявил о расхождениях с Россией по мирному договору
Как отметил Коно, в этом году главы внешнеполитических ведомств встречаются третий раз, чтобы провести серьезную дискуссию по вопросам заключения мирного договора на основе совместной декларации СССР и Японии 1956 года.
Обновлено в 07:20
Политика
Путин ознакомился с планами развития образовательного центра «Сириус»
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с планами комплексного развития образовательного центра "Сириус" в Сочи.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
Обновлено вчера в 13:40
Транспорт
Калининградская область оказалась в морской блокаде
Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 08:47
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Пекин вынужден принять меры в ответ на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено в 08:34
Происшествия
На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины
Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 09:55
Общество
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель снова увидела НЛО
Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
Общество
Петербуржцев предупредили о грозе в субботу
В субботу, 11 мая, в Петербурге ожидаются ливни и грозы, предупреждает ГУ МЧС по городу.
Обновлено в 06:55
Политика
Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко призвал Германию усилить санкции против России в связи с упрощением процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии
В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.
Обновлено в 09:12
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-11» вернется на Землю в конце июня
Посадка корабля «Союз МС-11» должна состояться 25 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
Обновлено 08 мая в 00:34
Общество
Британского ведущего уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе
Обновлено вчера в 20:07
Здоровье
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Певицу МакSим могут выписать через неделю
Обновлено в 08:58