Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения ОсинаГазета.Ru 11:14
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112. "Какие-то нехорошие люди, может быть даже сумасшедшие, надругались над могилой Евгения Осина", - говорится в сообщении.
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ГБУ «Ритуал» опровергло информацию об осквернении могилы певца Е.Осина вандалами
Агентство Москва12:56
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