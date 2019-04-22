Вандалы осквернили могилу Евгения ОсинаГазета.Ru 11:14

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112. "Какие-то нехорошие люди, может быть даже сумасшедшие, надругались над могилой Евгения Осина", - говорится в сообщении.

Общество Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».

Политика Мизулина назвала запреты признаком свободы Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.

Политика В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".

Происшествия В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

Политика Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.

Армия и оружие В США призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем Американские специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) призвали Пентагон начать подготовку к возможному конфликту США с Россией и Китаем.

Гаджеты В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.

Армия и оружие Минобороны России назвало достойной восхищения позицию Турции по С-400 Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT прокомментировал позицию Турции по сделке с Россией относительно поставки С-400 на фоне давления со стороны США.

Экономика Экономисты оценили влияние нацпроектов на рост ВВП Эксперты Альфа-банка предполагают, что мультипликативный эффект от нацпроектов составляет 0,3. Таким образом, косвенный эффект в отношении роста экономики от реализации нацпроектов может составить в среднем в год не более 0,1% ВВП в 2019–2021 годах.

Наука Физики собираются найти темную материю на Большом адронном коллайдере Исследователи из Чикагского университета заявили, что за время, когда идет реконструкция коллайдера, изобрели новый способ поиска темной материи посредством ускорения частиц.

Политика Геращенко: Команда Зеленского за сутки отреклась от всех обещаний Всего за сутки с момента оглашения результатов экзитпола команда Владимира Зеленского отреклась от всех данных обещаний.

Технологии Гендиректор Sports.ru покинул свой пост Генеральный директор и сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша ушёл со своего поста.

Хоккей Радулов, Овечкин, вперед! Сегодня ночью «Даллас» и «Вашингтон» могут завершить свои серии В серии с Нэшвиллом Раду проявляет свои наилучшие качества, а Даллас показывает, пожалуй, наиболее содержательный хоккей во всем первом раунде плей-офф.

Шоу-бизнес Пугачева забыла слова собственной песни на вечеринке в честь юбилея Пугачева забыла слова собственной песни на вечеринке в честь юбилея Грандиозное празднование 70-летия Аллы Борисовны состоялось 20 апреля.

Общество В Британии отыскали гигантского осла Пятилетний осел Деррик в Британии может оказаться самым крупным ослом в мире, сообщает Nottinghamshire Live.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Интернет Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456 Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.

Армия и оружие Недалеко от Крыма заметили военный самолет США Сегодня на мониторинговых сервисах появились сообщения о приближении американского военного самолета к границам РФ.

Политика Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает.