Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения ОсинаГазета.Ru 11:14
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112. "Какие-то нехорошие люди, может быть даже сумасшедшие, надругались над могилой Евгения Осина", - говорится в сообщении.
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Бывшая жена Жени Наталья завтра поедет на Троекуровское кладбище и в правоохранительные органы, напишет заявление о вандализме.
— Андрей Разин, российский политикМосковский Комсомолец 14:11
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Могилу певца Е.Осина с утра 23 апреля начнут приводить в порядок после возгорания
Агентство Москва13:49
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