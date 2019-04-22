Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения ОсинаГазета.Ru 11:14

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112. "Какие-то нехорошие люди, может быть даже сумасшедшие, надругались над могилой Евгения Осина", - говорится в сообщении.
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Андрей Разин
Бывшая жена Жени Наталья завтра поедет на Троекуровское кладбище и в правоохранительные органы, напишет заявление о вандализме.
— Андрей Разин, российский политикМосковский Комсомолец 14:11

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Евгений Осин
Певец
Советский и российский певец, музыкант, автор песен. Известен оригинальным жанром исполнения, совмещающим так называемую дворовую романтическую музыку с эстрадными ритмами и рок-н-роллом. Один из бывших вокалистов группы «Браво». Наиболее известные песни в исполнении Евгения Осина: «Добрый вечер, Москва!», «Плачет девушка в автомате», «Студентка-практикантка», «Восьмое марта», «Таня + Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо», «Попутчица», «Мальчишка», «Не верю», «Ялта» и другие.
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