Вандалы осквернили могилу Евгения ОсинаГазета.Ru 11:14

Бывшая жена Жени Наталья завтра поедет на Троекуровское кладбище и в правоохранительные органы, напишет заявление о вандализме.

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112. "Какие-то нехорошие люди, может быть даже сумасшедшие, надругались над могилой Евгения Осина", - говорится в сообщении.

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