Ванда Нара подала в суд на сестру ИкардиSoccer.ru вчера в 11:54

Ванда Нара, жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди, подала в суд на сестру футболиста Ивану Икарди. Ивана выступила в шоу Grande Fratello VIP в момент, когда "нерадзурри" лишили форварда капитанской повязки, и осудила поведение Нары и ее влияние на игрока.

Ванда Нара подала в суд на сестру Икарди

Кино Гитлер заменил Сталина в российской версии «Хеллбоя» В российской озвучке новой экранизации комикса «Хеллбой» Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера.

Общество Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Общество Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85 Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.

Происшествия ФСБ изъяла 37 единиц незаконного оружия у жителя Екатеринбурга Сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Свердловской области пресечена деятельность екатеринбуржца, организовавшего нелегальную мастерскую по производству огнестрельного оружия для последующей перепродажи.

Авто Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4 Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.

Происшествия На восстановление Нотр-Дама собрали миллиард евро Суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро, сообщает газета Le Parisien.

Шоу-бизнес Сын Рудковской и Плющенко сам зарабатывает на няню Яна Рудковская в ответ на нападки Алены Водонаевой рассказала, что ее 6-летний сын Саша сам зарабатывает на няню.

Общество Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.

Происшествия Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Гаджеты Apple и Qualcomm заключили мир. Что это значит для iPhone, Intel и 5G Источники в Apple рассказали, как преобразится iOS читайте также Договорившись о мировом соглашении, Apple гарантировала для iPhone уверенное 5G-будущее, и в 2020-м мы, скорее всего, увидим "яблочный" телефон с новой технологией, работающей благодаря модему Qualcomm — именно тогда, собственно, 5G и начнёт становиться действительно актуальной технологией.

Происшествия В Башкирии полиция проверит факт избиения пенсионерки учителем В селе Прибельский Кармаскалинского района разгорелся скандал: одна из сельчанок обвинила в избиении ее 78-летней матери учительницу местной школы.

Происшествия Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.

Экономика Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.

Авто Haima представила серийную копию Hyundai Santa Fe за 860 тыс. рублей Китайская компания Haima представила на автосалоне Шанхае новый кроссовер S8, ставший перелицованной версией Hyundai Santa Fe.

Происшествия Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Футбол «Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой каталонского клуба со счетом 3:0. Встреча прошла в Барселона на стадионе «Камп Ноу».

Политика Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за работу правительства РФ Сегодня, 17 апреля, в Госдуме состоится отчет премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства РФ за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.

Общество IKEA хочет построить первую «Мегу» в пределах МКАД Если стороны договорятся, то это будет первая «Мега», открытая в Москве более чем за 10 лет (последней была «Мега Белая Дача»), и первый торговый комплекс под этим брендом в пределах МКАД.

Космос Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space Новым генеральным директором компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проектов "Морской старт" и "Наземный старт") назначена Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Технологии Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Политика Отечественный Ил-112 впервые представят на МАКС-2019 Заместитель министра промышленности Олег Бочаров заявил, что посетители Международного авиационно-космического салона в этом году впервые смогут увидеть российские самолеты Ил-112.

Технологии Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухманов из Вологды.

Политика Польского консула выдворили из Иркутска Вице-консул генерального консульства Польши в Иркутске во вторник объявлен российским властями пресной нон грата.