Футбол
Ванда Нара подала в суд на сестру ИкардиSoccer.ru вчера в 11:54
Ванда Нара, жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди, подала в суд на сестру футболиста Ивану Икарди. Ивана выступила в шоу Grande Fratello VIP в момент, когда "нерадзурри" лишили форварда капитанской повязки, и осудила поведение Нары и ее влияние на игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Кино
Гитлер заменил Сталина в российской версии «Хеллбоя»
В российской озвучке новой экранизации комикса «Хеллбой» Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера.
Обновлено в 03:22
Общество
Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 04:44
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Происшествия
ФСБ изъяла 37 единиц незаконного оружия у жителя Екатеринбурга
Сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Свердловской области пресечена деятельность екатеринбуржца, организовавшего нелегальную мастерскую по производству огнестрельного оружия для последующей перепродажи.
Обновлено в 03:21
Авто
Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4
Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Политика
Жириновский призвал Россию жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал россиян за стремление помочь французам в восстановлении Нотр-Дама.
Обновлено в 04:15
Происшествия
На восстановление Нотр-Дама собрали миллиард евро
Суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро, сообщает газета Le Parisien.
Обновлено в 03:24
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко сам зарабатывает на няню
Яна Рудковская в ответ на нападки Алены Водонаевой рассказала, что ее 6-летний сын Саша сам зарабатывает на няню.
Обновлено в 02:24
Общество
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено 15 апреля в 17:05
Происшествия
Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Гаджеты
Apple и Qualcomm заключили мир. Что это значит для iPhone, Intel и 5G
Источники в Apple рассказали, как преобразится iOS читайте также Договорившись о мировом соглашении, Apple гарантировала для iPhone уверенное 5G-будущее, и в 2020-м мы, скорее всего, увидим "яблочный" телефон с новой технологией, работающей благодаря модему Qualcomm — именно тогда, собственно, 5G и начнёт становиться действительно актуальной технологией.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Башкирии полиция проверит факт избиения пенсионерки учителем
В селе Прибельский Кармаскалинского района разгорелся скандал: одна из сельчанок обвинила в избиении ее 78-летней матери учительницу местной школы.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Экономика
Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников
Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.
Обновлено в 03:03
Авто
Haima представила серийную копию Hyundai Santa Fe за 860 тыс. рублей
Китайская компания Haima представила на автосалоне Шанхае новый кроссовер S8, ставший перелицованной версией Hyundai Santa Fe.
Обновлено в 03:13
Политика
WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Футбол
«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой каталонского клуба со счетом 3:0. Встреча прошла в Барселона на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за работу правительства РФ
Сегодня, 17 апреля, в Госдуме состоится отчет премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства РФ за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
IKEA хочет построить первую «Мегу» в пределах МКАД
Если стороны договорятся, то это будет первая «Мега», открытая в Москве более чем за 10 лет (последней была «Мега Белая Дача»), и первый торговый комплекс под этим брендом в пределах МКАД.
Обновлено вчера в 17:40
Космос
Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space
Новым генеральным директором компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проектов "Морской старт" и "Наземный старт") назначена Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 04:02
Технологии
Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
«Совсем не секси»: известную актрису заклевали за смелое фото
Звезда сериала "Султан моего сердца" отдыхает в Грузии. Александра Никифорова поделилась в Instagram "домашним" снимком.
Обновлено в 03:16
Политика
Отечественный Ил-112 впервые представят на МАКС-2019
Заместитель министра промышленности Олег Бочаров заявил, что посетители Международного авиационно-космического салона в этом году впервые смогут увидеть российские самолеты Ил-112.
Обновлено в 04:44
Технологии
Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухманов из Вологды.
Обновлено в 04:52
Политика
Польского консула выдворили из Иркутска
Вице-консул генерального консульства Польши в Иркутске во вторник объявлен российским властями пресной нон грата.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда
Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
Обновлено в 02:31