Футбол

Ванда Нара подала в суд на сестру ИкардиSoccer.ru вчера в 11:54

Ванда Нара, жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди, подала в суд на сестру футболиста Ивану Икарди. Ивана выступила в шоу Grande Fratello VIP в момент, когда "нерадзурри" лишили форварда капитанской повязки, и осудила поведение Нары и ее влияние на игрока.
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Жена Икарди решила подать в суд на сестру футболиста

Газета.Ru03:18

Жена Икарди подает в суд на сестру футболиста

Sport24.ru02:53

Жена Икарди подала в суд на его сестру

Евро-футбол.рувчера в 15:03

Жена Икарди подала в суд на сестру мужа

Бомбардир.ру03:23

Ванда Нара подала в суд на сестру Икарди

Soccer.ruвчера в 11:54
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Авто

Представлен Toyota Highlander нового поколения

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Футбол

Ювентус — Аякс 1:2

Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии

В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено вчера в 08:03
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года

Сегодня стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года На 8.05 мск цена нефти Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE Futures составила $71,98 за баррель.
Обновлено в 02:20
Хоккей

«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ

"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Футбол

Васин и Н’Диай работают в общей группе ЦСКА

В общей группе занимаются нападающий Лассана Н'Диай и защитник Виктор Васин.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии

В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

В Перми ушёл из жизни 104-летний ветеран Николай Хорев

Мужчина дошёл до Берлина, где оставил свой автограф на стене Рейхстага В Перми на 105-ом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Николай Хорев, сообщили в администрации Орджоникидзевского района.
Обновлено в 02:28
Театры

Башдрамтеатр получил национальную премию «Золотая маска»

К сожалению, получить «маску» за основные номинации театру не удалось, зато они удостоились специального приза жюри «за сценическое прочтение романа Гузель Яхиной Зулейха открывает глаза».
Обновлено в 02:32
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Политика

Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов

Обновлено вчера в 18:07
Политика

WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400

Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног

В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле

Обновлено вчера в 22:44
Единоборства

Соперник Джошуа по ближайшему бою Миллер провалил допинг-тест

Обновлено в 02:39
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Депутат Рады от партии Порошенко устроил перепалку в прямом эфире

Обновлено в 03:32
Политика

Донбасс встретит украинские выборы переходом на российские паспорта

Покойный глава ДНР Александр Захарченко официально поставил крест на Минске-2 еще в январе 2016 года, когда с разницей в несколько дней принял решение о выдаче паспортов республиканского образца и проведении местных выборов без участия украинских партий.
Обновлено в 01:55
Политика

Путин потребовал скорее завершить строительство «Восточного»

Обновлено вчера в 07:11
Гаджеты

Razer Core X Chroma — корпус для видеокарты с подсветкой и мощным БП

Компания Razer объявила о выходе нового корпуса для видеокарты Razer Core X Chroma, который позволит запускать топовые игры на ноутбуках.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме мог начаться из-за проблем с электрикой

Обновлено в 03:36
Политика

«Ъ»: Матвиенко может покинуть пост председателя Совета Федерации

В ближайшие месяцы председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 02:56
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Общество

Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85

Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В убийстве девочки и мужчины из Приамурья признался их родственник

Появился подозреваемый в убийстве 11-летней девочки и ее 38-летнего отца, которое произошло 7 апреля в амурском райцентре Ивановка.
Обновлено в 01:41
Интернет

TikTok запретили в Индии за распространение порно

Суд Индии обязал Apple и Google убрать приложение TikTok из App Store и Google Play из-за наличия роликов порнографического характера.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол

Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев не явились на слушание в Мосгорсуде по поводу апелляции на продление их ареста, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:20
Политика

NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел

Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

На восстановление собора Парижской Богоматери собран 1 млрд евро

В среду, 17 апреля, стало известно, что сумма пожертвований, которая будет потрачена на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от охватившего его мощного пожара, достигла одного миллиарда евро.
Обновлено в 02:55
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