Футбол

Ванда Нара: «Икарди останется в „Интере“»Матч ТВ 12:14

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила о том, что аргентинец продолжит выступать за миланский клуб в следующем сезоне.
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Ванда Нара: «Икарди останется в „Интере“»

Матч ТВ12:14

Жена Икарди заявила, что он останется в «Интере» в следующем сезоне

РИА Новости11:47

Жена Икарди заявила, что игрок останется в «Интере» на следующий сезон

Чемпионат10:52

Ванда Нара: Икарди будет в «Интере» в следующем году

Советский спорт11:21

Жена Икарди: «Мауро останется в „Интере“ на следующий сезон»

Sport24.ru10:18

Жена Икарди: « Он двигается вперёд»

Sport.ru11:28

Жена Икарди: «Мауро останется в „Интере“»

Бомбардир.ру11:26
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Политика

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Обновлено в 13:25
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Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».
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Армия и оружие

О гибели трех ополченцев заявили в ДНР

Начальник пресс-службы управления самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев.
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Политика

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Ранее кандидаты в президенты провели часовые предвыборные дебаты на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:24
Политика

Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

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В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6

Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
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Общество

В астраханскую ИК-6 ввели спецназ

В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
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Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
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Политика

Букмекеры после дебатов уменьшили шансы Порошенко на победу на выборах

До начала дебатов коэффициент был 4 к 1,3, теперь же он составляет 5,75 к 1. Шансы Зеленского рассматриваются как 1,11 к 1. Пётр Порошенко и Владимир Зеленский встретились 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 17 июня директора Большого театра кукол Александра Калинина, подозреваемого в получении взятки, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба городских судов.
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Армия и оружие

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Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
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В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
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В ходе дебатов президент Украины Петр Порошенко обвинил своего оппонента Владимира Зеленского в связи с российским лидером Владимиром Путиным и попытках избежать призыва в армию.
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Армия и оружие

Военная техника совершит марш на Москву перед парадом Победы

Военная техника, которая примет участие в параде Победы, начала передислокацию в Москву с площадки в подмосковном Алабино.
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На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов

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