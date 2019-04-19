Футбол
Ванда Нара: «Икарди останется в „Интере“»Матч ТВ 12:14
Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила о том, что аргентинец продолжит выступать за миланский клуб в следующем сезоне.
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Политика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России
Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:43
Политика
Митинг в поддержку Вучича начался в Белграде
Обновлено в 13:25
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР»
Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
О гибели трех ополченцев заявили в ДНР
Начальник пресс-службы управления самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев.
Обновлено в 16:10
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Обновлено в 15:49
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Политика
Телестудию с Порошенко заминировали
Ранее кандидаты в президенты провели часовые предвыборные дебаты на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:24
Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко
Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве со своим оппонентом по выборам Петром Порошенко заявил, что является результатом его ошибок.
Обновлено в 12:18
Игры
В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6
Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Общество
В астраханскую ИК-6 ввели спецназ
В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Политика
Букмекеры после дебатов уменьшили шансы Порошенко на победу на выборах
До начала дебатов коэффициент был 4 к 1,3, теперь же он составляет 5,75 к 1. Шансы Зеленского рассматриваются как 1,11 к 1. Пётр Порошенко и Владимир Зеленский встретились 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева
Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Политика
Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 09:04
Авто
УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей
Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу Sollers Вадима Швецова) начал продажи модели УАЗ 31519 "Хантер" в версии "Экспедиция", которая стоит 985 тысяч рублей, следует из данных одного из дистрибьюторов завода.
Обновлено в 10:59
Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Петербурге арестовали директора Большого театра кукол
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 17 июня директора Большого театра кукол Александра Калинина, подозреваемого в получении взятки, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
Китай показал испытания своего авианосца
В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено в 13:03
Здоровье
В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Политика
Зеленский ответил на обвинение в общении с Путиным
В ходе дебатов президент Украины Петр Порошенко обвинил своего оппонента Владимира Зеленского в связи с российским лидером Владимиром Путиным и попытках избежать призыва в армию.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Военная техника совершит марш на Москву перед парадом Победы
Военная техника, которая примет участие в параде Победы, начала передислокацию в Москву с площадки в подмосковном Алабино.
Обновлено в 15:59
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено в 09:13
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Авто
Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Политика
Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено в 13:52
Кино
Гости в украшениях Chopard на церемонии открытия 41-го ММКФ
Обновлено в 05:04
Политика
Гуайдо назвал дату свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро
В настоящее время в отношении оппозиционера инициирован уголовный процесс по обвинению в попытке свержения законного президента Николаса Мадуро, а также в нарушении запрета на выезд из страны.
Обновлено в 15:40