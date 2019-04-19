Футбол

Ванда Нара: «Икарди останется в „Интере“»Матч ТВ 12:14

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила о том, что аргентинец продолжит выступать за миланский клуб в следующем сезоне.
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Ванда Нара: «Икарди останется в „Интере“»

Матч ТВ12:14

Жена Икарди заявила, что он останется в «Интере» в следующем сезоне

РИА Новости11:47

Жена Икарди: « Он двигается вперёд»

Sport.ru11:28

Жена Икарди заявила, что игрок останется в «Интере» на следующий сезон

Чемпионат10:52

Жена Икарди: «Мауро останется в „Интере“ на следующий сезон»

Sport24.ru10:18

Ванда Нара: Икарди будет в «Интере» в следующем году

Советский спорт11:21

Жена Икарди: «Мауро останется в „Интере“»

Бомбардир.ру11:26
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Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
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Стал известен худший из «Мстителей»

Наихудшим персонажей "Мстителей" признали Воителя, пишет издание.
Обновлено в 11:43
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Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
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Завершились дебаты Зеленского и Порошенко

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве завершились пятиминутными выступлениями каждого.
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Футбол

Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»

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Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Футбол

Диего Коста отказался от тренировок с «Атлетико»

Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
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Авто

Toyota представила новый Toyota ProAce City

Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.
Обновлено вчера в 14:44
Политика

Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на «сделку» с Кремлем

Медведчук считает, что в Кремле хотели бы иметь больше информации о Зеленском, чтобы понять, можно ли иметь с ним дело, рассказал политик Reuters.
Обновлено в 03:12
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений

Обновлено в 06:42
Политика

Порошенко заявил, что примет любое решение украинского народа

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко на дебатах заявил, что примет любое решение украинского народа после второго тура президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.
Обновлено в 00:49
Авто

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19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый экземпляр модели «ВАЗ-2101», которая в народе была прозвана «копейкой».
Обновлено в 00:21
Игры

В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6

Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 09:52
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика

МЧС России предложило помочь установить причины пожара в Нотр-Даме

«МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора», — отметил он.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Политика

Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17

Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала уникальные кадры с Юлией Началовой

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В Казани проверяют информацию об отмывании котлет в школьной столовой

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Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.
Обновлено вчера в 12:53
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«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей по «щелчку Таноса»

Авторы флешмоба пояснили, что в фильме титан Танос при помощи перчатки бесконечности делает щелчок пальцами, после чего половина существ во Вселенной обращается в прах.
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Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме, который она анонсировала днем ранее.
Обновлено в 12:10
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Argentine media personality, football agent, showgirl, television presenter and model.
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