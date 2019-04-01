Футбол
Ванда Нара: Икарди готов играть, всё зависит от решения тренераЧемпионат 03:35
Ванда Нара, жена аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила, что её муж готов выходить на поле.
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Спорт
Адвокат: «Новосельцеву должно быть стыдно прятаться в кустах от беременной жены»
Екатерина Гордон, адвокат Катерины Новосельцевой (Кейру), рассказала о предстоящем судебном разбирательстве между футболистом «Ростова» Иваном Новосельцевым и его женой.
Обновлено в 07:30
Политика
Кремль никого не поздравит с выходом во второй тур выборов на Украине
На вопрос про отношение Москвы к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, пресс-секретарь российского лидера сказал: "Пока выборы не закончились, не состоялся второй тур и не выявился победитель, пока говорить считаем преждевременно".
Обновлено в 06:31
Технологии
Binance раскрыла детали первого IEO по новым правилам
Первое IEO по новым правилам состоится на платформе Binance Launchpad 25 апреля в 11:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:58
Политика
Процент поддержки Зеленского перестал расти после обработки 80% протоколов
Глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набирает 30,41% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
В Иране назвали преимущества российских танков
Обновлено в 06:14
Футбол
Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 Апреля
Сборная России поделилась подборкой смешных моментов из жизни футболистов и тренеров в честь 1 Апреля.
Обновлено в 08:22
Космос
Инопланетяне изолировали Землю от других цивилизаций?
Из чего астрофизики сделали вывод, что некий внеземной разум изолировал землян от общения с другими галактическими цивилизациями, которые выше по развитию и могут использовать землян для наблюдений и моделирования.
Обновлено 30 марта в 11:50
Политика
Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом
В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
Обновлено в 09:22
Важное за сутки
В Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы
Сотрудники американского бренда Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы.
Обновлено в 00:41
Политика
В МИД России заявили о низких шансах нормализации отношений с Украиной
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.
Обновлено в 09:01
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Наука
Ученые рассказали, как избежать развития артрита в старости
Обновлено в 04:43
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Спорт
Решение по делу Васильевой будет вынесено в конце апреля
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал сроки, когда будет вынесено решение по допинговому делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили популярного рэпера Nipsey Hussle
В больнице Лос-Анджелеса скончался популярный рэпер Nipsey Hussle (настоящее имя — Эрмиесс Джозеф Асхедом), он был туда доставлен после стрельбы, которая произошла возле одного из магазинов одежды.
Обновлено в 04:14
Недвижимость
Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов
Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Обновлено в 08:23
Политика
Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы
Выборы президента Украины, состоявшиеся 31 марта, были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю.
Обновлено в 09:54
Спорт
Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР
Как сообщает ТАСС, во время выступления Тихонов обрушился с критикой на тренерский штаб национальной команды, журналистов и систему здравоохранения страны, а когда речь зашла о бывших спонсорах СБР, которых он привлекал, бывший тренер сборной Андрей Гербулов обвинил его во лжи.
Обновлено в 08:15
Политика
Верховный суд РФ отказался принять иск Дмитрия Гудкова
Верховный суд России отказался принять иск Дмитрия Гудкова, который требовал отменить закон о наказании за оскорбление власти в интернете.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Общество
Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве
В столице откроются 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.
Обновлено в 07:16
Культура
Самая дорогая картина в мире пропала из филиала Лувра
Картина художника Леонардо да Винчи под названием «Спаситель мира» (Salvator Mundi) пропала из филиала французского музея Лувр в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Энергетика
Moody’s назвало новую угрозу для газопровода «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство запросило у Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода «Северный поток-2») проведение дополнительной экологической экспертизы.
Обновлено в 07:58
Политика
Пашинян сообщил Путину о встрече с Алиевым по Карабаху в Вене
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал российского лидера Владимира Путина о прошедшей 29 марта встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Обновлено в 07:42
Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»
Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука.
Обновлено вчера в 19:00
Игры
ВКонтакте запустила сервис для майнинга
ВКонтакте запустила сервис VK Coin — с помощью него пользователи смогут заработать на «ускорения», виртуальные предметы, благодаря которым валюта начисляется автоматически.
Обновлено в 09:20