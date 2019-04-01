Футбол
Ванда Нара: Икарди готов играть, всё зависит от решения тренераЧемпионат 03:35
Ванда Нара, жена аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила, что её муж готов выходить на поле.
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Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Обновлено вчера в 21:43
Футбол
Алексей Миллер разделил победу с игроками «Зенита» в раздевалке
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Общество
Рассказываем, как будут отдыхать россияне в мае 2019 года
Праздничные дни начнутся с сокращенного рабочего вторника, 30 апреля. Отдыхать россияне будут с 1 по 5 мая.
Обновлено 29 марта в 10:42
Авто
Mitsubishi купила у «АвтоВАЗа» лицензию на LADA Vesta
Компания Mitsubishi скоро выпустит новую модель, построенную на базе отечественного седана LADA Vesta – лицензия на использование платформы «Весты» у «АвтоВАЗа» уже куплена.
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Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Экономика
Минэкономики хочет выделить на развитие туризма 100 млрд рублей
Как рассказал изданию федеральный чиновник, на финансирование стратегии до 2024 года могут выделить до 100 млрд руб.
Обновлено в 02:08
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета совладелицы S7
Самолет, на котором летела совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, разбился при заходе на посадку в немецком аэропорту Эгельсбах к юго-западу от Франкфурта-на-Майне.
Обновлено в 02:14
Теннис
Шарапова поднялась на две строчки в рейтинге WTA
Обновлено в 03:35
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили 1,55 млрд гривен ($57 млн или 3,7 млрд рублей), пишут в понедельник «Украинские новости» со ссылкой на его декларацию о доходах.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского
Лояльный президенту Украины Петру Порошенко заместитель директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдер Муждабаев считает предателями избирателей Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:22
Экономика
Социальные пенсии в России увеличились
Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Скончался разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
Обновлено вчера в 18:25
Общество
ГИБДД хочет ужесточить контроль за автошколами
ГИБДД намерена усилить контроль за автошколами, запретив им обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.
Обновлено в 03:34
Политика
Комитет рекомендовал Госдуме не признавать итоги выборов на Украине
Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал нижней палате парламента принять соответствующий проект заявления.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В доме престарелых во Франции от отравления умерли четверо постояльцев
Во французском городе Лерм скончались четыре постояльца дома престарелых «Ла Шенре», еще 18 госпитализированы.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Британские врачи перепутали рак с половым созреванием
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Побледневшую Бузову увели с концерта под руки
Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:58
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Оюб Титиев отказался обжаловать приговор
Правозащитник отказался обжаловать решение суда – так он сможет подать на условно-досрочное освобождение уже в мае 2018 года.
Обновлено в 03:57
Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле
Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре
В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
В Британии поддержали флешмоб российских учителей в купальниках
Британские газеты The Sun и Daily Mail написали о флешмобе в купальниках, который российские учителя запустили в соцсетях в поддержку уволенной за фотографию в купальнике Татьяны Кувшинниковой из Барнаула.
Обновлено вчера в 01:53
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбление Зеленского
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Общество
В Екатеринбурге появится речное такси
Обновлено в 03:05
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве
Обновлено в 03:43