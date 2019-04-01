Футбол

Ванда Нара: Икарди готов играть, всё зависит от решения тренераЧемпионат 03:35

Ванда Нара, жена аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила, что её муж готов выходить на поле.
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Жена Икарди: «Мауро готов играть, все зависит от Спаллетти»

Sport24.ru01:36

Ванда Нара: Икарди готов играть, всё зависит от решения тренера

Чемпионат03:35

Жена Икарди: «Мауро готов играть, всё зависит от Спаллетти»

Евро-футбол.ру02:25

Жена Икарди: Мауро готов играть, все зависит от Спаллетти

Советский спорт04:00

Жена Икарди: «Мауро готов играть»

Спорт-Экспресс01:21

Жена Икарди: «Мауро готов играть, но все зависит от тренера»

Sports.ru03:02

Супруга Икарди заявила что он жаждет выйти на поле

Sport.ru01:58
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Происшествия

Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

Обновлено вчера в 21:43
Политика

ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента

Обновлено в 03:44
Футбол

Алексей Миллер разделил победу с игроками «Зенита» в раздевалке

Обновлено вчера в 13:29
Общество

Рассказываем, как будут отдыхать россияне в мае 2019 года

Праздничные дни начнутся с сокращенного рабочего вторника, 30 апреля. Отдыхать россияне будут с 1 по 5 мая.
Обновлено 29 марта в 10:42
Авто

Mitsubishi купила у «АвтоВАЗа» лицензию на LADA Vesta

Компания Mitsubishi скоро выпустит новую модель, построенную на базе отечественного седана LADA Vesta – лицензия на использование платформы «Весты» у «АвтоВАЗа» уже куплена.
Обновлено в 01:06
Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Экономика

Минэкономики хочет выделить на развитие туризма 100 млрд рублей

Как рассказал изданию федеральный чиновник, на финансирование стратегии до 2024 года могут выделить до 100 млрд руб.
Обновлено в 02:08
Политика

Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Появилось видео с места крушения самолета совладелицы S7

Самолет, на котором летела совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, разбился при заходе на посадку в немецком аэропорту Эгельсбах к юго-западу от Франкфурта-на-Майне.
Обновлено в 02:14
Теннис

Шарапова поднялась на две строчки в рейтинге WTA

Обновлено в 03:35
Экономика

Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз

Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили 1,55 млрд гривен ($57 млн или 3,7 млрд рублей), пишут в понедельник «Украинские новости» со ссылкой на его декларацию о доходах.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского

Лояльный президенту Украины Петру Порошенко заместитель директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдер Муждабаев считает предателями избирателей Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:22
Экономика

Социальные пенсии в России увеличились

Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Скончался разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

Обновлено вчера в 18:25
Общество

ГИБДД хочет ужесточить контроль за автошколами

ГИБДД намерена усилить контроль за автошколами, запретив им обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.
Обновлено в 03:34
Политика

Комитет рекомендовал Госдуме не признавать итоги выборов на Украине

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал нижней палате парламента принять соответствующий проект заявления.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В доме престарелых во Франции от отравления умерли четверо постояльцев

Во французском городе Лерм скончались четыре постояльца дома престарелых «Ла Шенре», еще 18 госпитализированы.
Обновлено в 03:14
Здоровье

Британские врачи перепутали рак с половым созреванием

Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Побледневшую Бузову увели с концерта под руки

Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Оюб Титиев отказался обжаловать приговор

Правозащитник отказался обжаловать решение суда – так он сможет подать на условно-досрочное освобождение уже в мае 2018 года.
Обновлено в 03:57
Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле

Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Камышлове организовали подвоз воды после аварии на насосной станции

Обновлено в 02:07
Политика

Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре

В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено вчера в 10:37
Общество

В Британии поддержали флешмоб российских учителей в купальниках

Британские газеты The Sun и Daily Mail написали о флешмобе в купальниках, который российские учителя запустили в соцсетях в поддержку уволенной за фотографию в купальнике Татьяны Кувшинниковой из Барнаула.
Обновлено вчера в 01:53
Политика

Пореченков отреагировал на оскорбление Зеленского

Обновлено вчера в 13:57
Политика

Договор о дружбе России и Украины прекратил действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Общество

В Екатеринбурге появится речное такси

Обновлено в 03:05
Происшествия

Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве

Обновлено в 03:43
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Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Аргентинская звезда
Argentine media personality, football agent from FC Internazionale, showgirl, television presenter and model.
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