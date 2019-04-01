Ванда Нара: Икарди готов играть, всё зависит от решения тренераЧемпионат 03:35

Ванда Нара, жена аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила, что её муж готов выходить на поле.

Ванда Нара: Икарди готов играть, всё зависит от решения тренера

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