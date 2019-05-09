Ван дер Сар: «Думаю, де Лигт уедет в Англию или Испанию»Soccer.ru вчера в 14:57

Полагаю, де Лигт проводит последние матчи за "Аякс". Он был у нас с самого детства и теперь попадет в большой клуб. Думаю, Матийс уедет в Англию или Испанию.

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Ван дер Сар: «Думаю, де Лигт уедет в Англию или Испанию»

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