Футбол

Ван дер Сар: «Думаю, де Лигт уедет в Англию или Испанию»Soccer.ru вчера в 14:57

Полагаю, де Лигт проводит последние матчи за "Аякс". Он был у нас с самого детства и теперь попадет в большой клуб. Думаю, Матийс уедет в Англию или Испанию.
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Ван дер Сар: думаю, де Лигт продолжит карьеру в Англии или Испании

Чемпионат04:30

Ван дер Сар: «Де Лихт продолжит карьеру в Англии или Испании»

Евро-футбол.ру04:55

В «Аяксе» сообщили, что де Лигт покинет команду

Sportbox.RUвчера в 23:19

Эдвин ван дер Сар: «Думаю, де Лигт перейдет в клуб из Англии или Испании»

Sports.ru05:34

В «Аяксе» сообщили, что де Лигт покинет команду

Матч ТВвчера в 23:19

Ван Дер Сар: «Де Лигт уедет в Англию или Испанию»

Sport24.ru03:27

Ван дер Сар: «Думаю, де Лигт уедет в Англию или Испанию»

Soccer.ruвчера в 14:57
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Происшествия

В Югре силовики сорвали воздушный «Бессмертный полк»

Обновлено в 03:36
Происшествия

В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»

Обновлено в 05:45
Происшествия

Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

Обновлено в 03:23
Культура

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Армия и оружие

Парад Победы прошел на российской базе Хмеймим в Сирии

В пеших колоннах на базе Хмеймим прошли офицеры управления группировки войск и тактической группы, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда специального назначения, сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, а также подразделения военной полиции РФ и военнослужащие сирийской армии.
Обновлено в 05:12
Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Единоборства

Усик вернется к тренировкам через пять недель

Украинский боксер Александр Усик приступит к тренировкам через пять недель. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.
Обновлено в 05:14
Футбол

Комментатор раскрыл мистическую причину ухода Гарая из «Зенита»

Обновлено в 04:46
Футбол

Кадыров возмутился после приговора Кокорину и Мамаеву

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Обновлено вчера в 13:03
Политика

Путин назвал СССР «главным освободителем Европы» от фашизма

Обновлено в 03:33
Политика

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Обновлено вчера в 20:34
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Кино

Компания Disney на год перенесла премьеру «Аватара-2»

Премьера «Аватара-2» была назначена на 18 декабря 2020 года. Теперь предполагается, что фильм выйдет 17 декабря 2021 года.
Обновлено 07 мая в 19:57
Происшествия

В подмосковной «Пятерочке» сотрудник магазина избил покупателя

По словам источника в правоохранительных органах, сотрудник магазина "Пятерочка" избил мужчину-покупателя, заподозрив его в краже.
Обновлено вчера в 13:05
Общество

Япония представила самый быстрый в стране поезд

Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено в 05:30
Происшествия

14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне

Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка»

Как и в прошлом году полиция задержала организатора акции Елену Бережную, якобы за нарушение общественного порядка по пути к месту проведения акции.
Обновлено в 06:06
Культура

В Баку скончался композитор Ариф Меликов

Всемирную известность Арифу Меликову принёс написанный в 1961 году балет «Легенда о любви».
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3»

Обновлено в 04:53
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

Обновлено в 05:54
Футбол

Станислав Черчесов: «Желаю всем мирного неба над головой»

Обновлено в 05:52
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Общество

Названа причина отмены воздушной части парада в Москве

Отмена воздушной части парада Победы в Москве объяснялась низкой слоистой облачностью, авиации не хватило часа до улучшения метеоусловий.
Обновлено в 06:12
Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы

"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Игры

В RAGE 2 оружие BFG 9000 появится только в премиальных версиях игры

Менеджер сообщества Bethesda сообщил на Reddit, что оружие BFG 9000 из серии игр DOOM не добавят в обычную версию игры.
Обновлено в 02:19
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал, как его сын Никита поздравил ветеранов

В день Победы артист показал, как его сын Никита поздравил ветеранов.
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Эдвин ван дер Сар
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, выступавший на позиции вратаря. Завершил карьеру 28 мая 2011 года. С ноября 2016 года занимает должность генерального директора в футбольном клубе «Аякс». На протяжении более чем тринадцати лет ван дер Сар был основным голкипером и капитаном национальной сборной Нидерландов, за которую провёл 130 матчей.
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