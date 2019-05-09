Футбол
Ван дер Сар: «Думаю, де Лигт уедет в Англию или Испанию»Soccer.ru вчера в 14:57
Полагаю, де Лигт проводит последние матчи за "Аякс". Он был у нас с самого детства и теперь попадет в большой клуб. Думаю, Матийс уедет в Англию или Испанию.
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Происшествия
В Югре силовики сорвали воздушный «Бессмертный полк»
Обновлено в 03:36
Культура
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Армия и оружие
Парад Победы прошел на российской базе Хмеймим в Сирии
В пеших колоннах на базе Хмеймим прошли офицеры управления группировки войск и тактической группы, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда специального назначения, сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, а также подразделения военной полиции РФ и военнослужащие сирийской армии.
Обновлено в 05:12
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Единоборства
Усик вернется к тренировкам через пять недель
Украинский боксер Александр Усик приступит к тренировкам через пять недель. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.
Обновлено в 05:14
Футбол
Кадыров возмутился после приговора Кокорину и Мамаеву
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Путин назвал СССР «главным освободителем Европы» от фашизма
Обновлено в 03:33
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Обновлено вчера в 20:34
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Кино
Компания Disney на год перенесла премьеру «Аватара-2»
Премьера «Аватара-2» была назначена на 18 декабря 2020 года. Теперь предполагается, что фильм выйдет 17 декабря 2021 года.
Обновлено 07 мая в 19:57
Происшествия
В подмосковной «Пятерочке» сотрудник магазина избил покупателя
По словам источника в правоохранительных органах, сотрудник магазина "Пятерочка" избил мужчину-покупателя, заподозрив его в краже.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
Япония представила самый быстрый в стране поезд
Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено в 05:30
Происшествия
14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне
Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка»
Как и в прошлом году полиция задержала организатора акции Елену Бережную, якобы за нарушение общественного порядка по пути к месту проведения акции.
Обновлено в 06:06
Культура
В Баку скончался композитор Ариф Меликов
Всемирную известность Арифу Меликову принёс написанный в 1961 году балет «Легенда о любви».
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3»
Обновлено в 04:53
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
Обновлено в 05:54
Футбол
Станислав Черчесов: «Желаю всем мирного неба над головой»
Обновлено в 05:52
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Общество
Названа причина отмены воздушной части парада в Москве
Отмена воздушной части парада Победы в Москве объяснялась низкой слоистой облачностью, авиации не хватило часа до улучшения метеоусловий.
Обновлено в 06:12
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы
"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Игры
В RAGE 2 оружие BFG 9000 появится только в премиальных версиях игры
Менеджер сообщества Bethesda сообщил на Reddit, что оружие BFG 9000 из серии игр DOOM не добавят в обычную версию игры.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал, как его сын Никита поздравил ветеранов
В день Победы артист показал, как его сын Никита поздравил ветеранов.
Обновлено в 06:19