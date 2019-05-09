Футбол
Ван дер Сар: «Думаю, де Лигт уедет в Англию или Испанию»Soccer.ru вчера в 14:57
Полагаю, де Лигт проводит последние матчи за "Аякс". Он был у нас с самого детства и теперь попадет в большой клуб. Думаю, Матийс уедет в Англию или Испанию.
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Футбол
Появилось видео из раздевалки «Тоттенхэма» после победы над «Аяксом»
Обновлено вчера в 18:20
Культура
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Происшествия
На борту самолета при посадке в Гетеборге произошло задымление
Задымление произошло на борту самолета, следовавшего из Стокгольма в Гетеборг, сообщает издание Göteborgs Posten.
Обновлено в 04:02
Здоровье
В Пакистане родился ребенок с мозговой грыжей на лице
СМИ рассказали историю пакистанского малыша, страдающего энцефалоцеле - мозговой грыжей, растущей у него посреди лица.
Обновлено вчера в 13:40
Футбол
Шевченко: «Хочу однажды возглавить „Милан“»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хотел бы возглавить "Милан" в будущем.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В России проживает 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, сообщило Министерство труда и социальной защиты.
Обновлено в 03:04
Политика
Зеленский призвал быть благодарными ветеранам каждый день
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на День Победы поехал на могилу своего деда и призвал быть благодарными ветеранам каждый день.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
В США призвали наращивать военное присутствие в Арктике из-за России
Глава Северного командования американских ВС генерал Терренс О'Шонесси призвал США наращивать военный потенциал в Арктике на случай конфликта с российской стороной.
Обновлено в 00:58
Происшествия
На Алтае спасатели нашли тело четвертого погибшего под лавиной туриста
На Южно-Чуйском хребте обнаружено тело четвертого погибшего туриста из группы, попавшей под лавину шестого мая.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил, что радикалы возле города Кривой Рог забросали камнями людей, которые ехали в Днепр на празднование Дня Победы.
Обновлено в 03:37
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Политика
Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве
Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Тбилиси задержан участник акции «Бессмертный полк»
ИА «Ореанда-Новости» В столице Грузии Тбилиси сотрудниками полиции задержан участник акции «Бессмертный полк» за использование советской символики, запрещённой на территории страны.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Киеве из-за георгиевской ленты произошел первый конфликт
В Киеве произошел первый конфликт из-за георгиевской ленты на акции "Бессмертный полк", сообщает агентство УНН.
Обновлено в 03:46
Наука
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено 07 мая в 08:25
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Обновлено вчера в 13:03
Музыка
Сотрудники «Росатома» спели песню про казаков в Берлине
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
Мадуро уволил 55 военных за причастность к попытке госпереворота
Бывший глава Боливарианской службы национальной разведки генерал Мануэль Фигера и еще 54 военнослужащих были уволены из рядов Вооруженных сил Венесуэлы за причастность к мятежу 30 апреля.
Обновлено вчера в 18:19
Армия и оружие
КНДР осуществила запуск неустановленных снарядов
Северная Корея осуществила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 04:25
Политика
Помпео заявил о необходимости остановить «Северный поток-2»
Обновлено вчера в 15:06
Спорт
IAAF лишил российского спринтера допуска к международным стартам
Российский спринтер Игорь Образцов лишен допуска к участию в международных соревнованиях в качестве нейтрального атлета, сообщается в релизе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 04:10
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
Путин назначил Евменова главкомом ВМФ РФ
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова, который с 2016 года командовал Северным флотом, главнокомандующим Военно-морским флотом РФ.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Авто
На продажу выставлен Pagani Huayra BC Macchina Volante
Крупный интернет-продавец Miller Motorcars выставил на продажу эксклюзивный гиперкар.
Обновлено вчера в 21:30