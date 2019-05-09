Футбол
Ван дер Сар: «Думаю, де Лигт уедет в Англию или Испанию»Soccer.ru вчера в 14:57
Полагаю, де Лигт проводит последние матчи за "Аякс". Он был у нас с самого детства и теперь попадет в большой клуб. Думаю, Матийс уедет в Англию или Испанию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
Общество
Кот съел осу и покорил пользователей Сети
Обновлено в 04:33
Происшествия
Умер Сергей Доренко, сообщили СМИ
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет, передает "Пятый канал".
Обновлено в 13:25
Общество
Завтра в Петербург придёт гроза
По прогнозу, в Северной столице днем 10 мая будет стоять летнее тепло, температура воздуха достигнет от 21 до 23 градусов выше нуля.
Обновлено в 10:16
Общество
Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год
Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 00:44
Политика
Россия с пониманием отнеслась к решению Ирана по СВПД
Москва с пониманием относится к решению властей Ирана частично приостановить выполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, говорится в комментарии МИД России.
Обновлено в 12:01
Политика
В Киеве проходит праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто»
По центру Киева в честь Дня Победы колонной движутся тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом всемирной акции "Бессмертный полк", передает ТАСС.
Обновлено в 05:55
Игры
Для Titan Quest вышло новое дополнение — «Атлантида»
Разработчики из Pieces Interactive, помимо стандартной сюжетной кампании с поддержкой кооператива до шести игроков, создали новый режим «Тартар», где можно отбивать бесконечные волны врагов в одиночку или с друзьями.
Обновлено в 13:20
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
«Присвоить звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку — председателю Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.
Обновлено в 12:20
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Женщину в советской форме задержали в Киеве
Обновлено в 06:28
Авто
BMW опубликовала тизер нового M8
Еще 27 мая 2017 года BMW впервые опубликовала изображения части M8, что сделало рекламу модели одной из самых затяжных за всю историю автомобилестроения.
Обновлено в 01:52
Технологии
Telegram позволит архивировать чаты
Пользователи Telegram смогут архивировать устаревшие чаты. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 13:16
Политика
В акциях ко Дню Победы на Украине приняли участие 700 тыс. человек
В акциях по случаю Дня Победы над нацизмом на Украине приняли участие около 700 тыс. человек.
Обновлено в 13:33
Политика
Трамп хочет поладить с Россией, так как он умный
Предполагается, что Штаты должны защитить федеративную республику от России. Однако Трамп не хочет называть российскую сторону врагом.
Обновлено в 13:38
Политика
В Киеве проходит праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто»
По центру Киева в честь Дня Победы колонной движутся тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом всемирной акции "Бессмертный полк", передает ТАСС.
Обновлено в 05:55
Общество
На Екатеринбург обрушился ливень с градом
В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах
Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02
Интернет
Nike начнет изменять размер ноги посредством дополненной реальности
Бренд Nike начнет использовать дополненную реальность, чтобы измерять размер ноги человека.
Обновлено в 12:35
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым россиянам о том, как не стать жертвами мошенников. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии
Строевые части Росгвардии начали перевооружение на автоматы Калашникова АК-200 и укороченные автоматы АК-205 калибра 5,45 мм, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:01
Политика
В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов
Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Медики озвучили первые симптомы появления опухоли мозга
Медики из Новосибирского центра имени Мешалкина перечислили первые основные симптомы появления опухоли мозга.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.
Обновлено в 09:39
Политика
Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США
В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
Обновлено в 11:28
Хоккей
Таварес из-за травмы покинул расположение сборной Канады
Нападающий сборной Канады Джон Таварес покинет расположение национальной команды перед чемпионатом мира 2019-го из-за травмы и вернется в "Торонто", где будет проходить обследование, сообщает официальный Твиттер пресс-службы "Мэйпл Ливз".
Обновлено в 11:56
Происшествия
Дэвида Бекхэма лишили водительских прав за разговор по телефону
Бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма на полгода лишили водительских прав за использование телефона за рулем, пишет Sky News со ссылкой на соответствующее заседание суда.
Обновлено в 13:07
Общество
«Бессмертный полк» в Петербурге собрал более 1 миллиона человек
В Петербурге прошла традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 миллиона человек, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
РФ планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 22:51
Гаджеты
Xiaomi опустила цену Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300
Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.
Обновлено в 08:41