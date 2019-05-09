Футбол
Ван дер Сар: «Думаю, де Лигт уедет в Англию или Испанию»Soccer.ru вчера в 14:57
Полагаю, де Лигт проводит последние матчи за "Аякс". Он был у нас с самого детства и теперь попадет в большой клуб. Думаю, Матийс уедет в Англию или Испанию.
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Политика
Над раскольнической «ПЦУ» нависла угроза раскола
Над раскольнической «Православной церковью Украины», едва созданной в «незалежной» после махинаций уходящего президента Порошенко с томосом, выпрошенным у вселенского патриарха Варфоломея, уже нависла угроза раскола.
Обновлено в 09:21
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В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 16:34
Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)
Футболисты лондонского «Челси» и немецкого «Айнтрахта» завершили вничью со счетом 1:1 основное время ответного матча полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Политика
Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на «свою и чужую»
Для россиян великая Победа во Второй мировой войне не делится на "свою и чужую", Россия ценит прошедший боевую закалку дух союзничества, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 19:55
Происшествия
В расшифровке переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами нашли ошибку
Телеканал РЕН ТВ опубликовал аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем самолета SSJ-100, загоревшегося после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Футбол
«Барселона» намерена приобрести Антуана Гризманна
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «Барселону». Каталонский клуб намерен приобрести французского игрока.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Происшествия
На Алтае объявлен сбор средств семьям погибших под лавиной альпинистов
Сбор средств для поддержки семей объявили сотрудники секции горного туризма Новосибирского государственного университета.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
Происшествия
В одной из мечетей Лондона произошла стрельба
Полиция Лондона прибыла в мечеть в районе Илфорд, в которой был произведен выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 19:45
Здоровье
Медики призывают не путать травяные отвары с обычным чаем
Медики призывают людей быть осторожными и не путать обычный чай с травяным отваром.
Обновлено в 03:34
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Транспорт
На желтой ветке московского метро произошел сбой
В движении поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена вечером в четверг, 9 мая, произошел сбой в движении поездов.
Обновлено в 13:25
Футбол
«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00
Финансы
Goldman Sachs ждет снижения курса доллара в ближайшие кварталы
Валютные стратеги Goldman Sachs видят предпосылки для снижения курса доллара в среднесрочной перспективе.
Обновлено в 03:16
Политика
Путин присоединился к акции «Бессмертный полк»
Президент России Владимир Путин в День Победы, 9 мая, принимает участие в акции «Бессмертный полк», которая проходит в центре Москвы.
Обновлено в 08:06
Путешествия
Омские каникулы: чем может удивить третья столица России
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах
Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Экипажи порядка 60 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России встретили День Победы в Мировом океане
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США
Обновлено в 18:25
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины поблагодарил борцов с фашизмом Избранный президент Украины Владимир Зеленский в эфире канала "112 Украина" назвал 9 мая украинским Днем благодарения, сообщает gazeta.ru.
Обновлено в 06:53
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56