Футбол
Ван дер Сар: «Де Лихт продолжит карьеру в Англии или Испании»Евро-футбол.ру 04:55
Надеюсь, он покинет команду на мажорной ноте. Де Лихт находится здесь с самого детства и в итоге перейдет в большой клуб.
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Москвичей пригласили на праздничный концерт «Песни Победы»
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
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В Волынской области произошло нападение на журналистов
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала "Аверс" в Волынской области, они разбили телекамеру и избили оператора, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
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Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Огонь отступил от зауральского села Иковка
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Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
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ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
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В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
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Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
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Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
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SpaceX провела в апреле на полигоне в штате Невада неудачное тестирование парашютной системы для мягкой посадки космического шаттла.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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Стали известны сочетания звеньев сборной РФ
Сегодня, девятого мая, обнародованы сочетания звеньев национальной команды России по ходу тренировочной сессии.
Обновлено в 07:44
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На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Общество
МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер
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Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
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Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Неизвестные вандалы на Украине повредили памятник советским воинам
Монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. б этом 9 мая сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 06:06
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В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату
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Обновлено в 08:43
Политика
В Киеве националисты пытались перекричать «Бессмертный полк»
Шествию "Бессмертного полка" в столице Украины пытались помешать националисты, которые скандировали лозунг "Слава воинам войны с Россией" Видео попытки националистов сорвать шествие "Бессмертного полка" разместило издание "Новое время".
Обновлено в 07:23
Хоккей
Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
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Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» во время торговых переговоров, и пригрозил последствиями в виде тарифов.
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Лера Кудрявцева посмеялась над мужем за неудачную фотографию
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает за рубежом с мужем на майских праздниках. У красавца-хоккеиста Игоря Макарова сезон позади.
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Баскетбол
Форвард ЦСКА Клайберн вошёл в символическую пятёрку Евролиги
Официальный сайт Евролиги назвал имена спортсменов, которые вошли в символическую пятёрку турнира.
Обновлено в 08:30
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В Турции на заводе разлилось восемьдесят тонн жидкой стали
Восемьдесят тонн жидкой стали разлилось на сталелитейном заводе на западе Турции, в результате 11 человек пострадали, сообщает газета Cumhuriyet.
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Кино
Растолстевший Тор из «Мстителей» превратился в популярный мем
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Основатель «Бессмертного полка» ответил на критику Порошенко
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