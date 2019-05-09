Футбол

Ван дер Сар: «Де Лихт продолжит карьеру в Англии или Испании»Евро-футбол.ру 04:55

Надеюсь, он покинет команду на мажорной ноте. Де Лихт находится здесь с самого детства и в итоге перейдет в большой клуб.
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Капитан «Аякса» покинет клуб

Газета.Ru08:16

В «Аяксе» считают, де Лигт перейдёт в испанский или английский клуб

RT на русском06:18

Ван дер Сар: «Думаю, де Лигт уедет в Англию или Испанию»

Soccer.ruвчера в 14:57

Ван дер Сар: «Де Лихт продолжит карьеру в Англии или Испании»

Евро-футбол.ру04:55

Ван Дер Сар: «Де Лигт уедет в Англию или Испанию»

Sport24.ru03:27

Эдвин ван дер Сар: «Думаю, де Лигт перейдет в клуб из Англии или Испании»

Sports.ru05:34

Ван дер Сар: думаю, де Лигт продолжит карьеру в Англии или Испании

Чемпионат04:30
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Музыка

Москвичей пригласили на праздничный концерт «Песни Победы»

Обновлено в 08:42
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Политика

Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»

Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В Волынской области произошло нападение на журналистов

Неизвестные напали на журналистов местного телеканала "Аверс" в Волынской области, они разбили телекамеру и избили оператора, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 08:58
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Огонь отступил от зауральского села Иковка

Обновлено вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа

Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Обновлено в 08:40
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Обновлено в 05:53
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено вчера в 15:08
Космос

SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы

SpaceX провела в апреле на полигоне в штате Невада неудачное тестирование парашютной системы для мягкой посадки космического шаттла.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Хоккей

Стали известны сочетания звеньев сборной РФ

Сегодня, девятого мая, обнародованы сочетания звеньев национальной команды России по ходу тренировочной сессии.
Обновлено в 07:44
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Общество

МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер

Обновлено в 05:50
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Неизвестные вандалы на Украине повредили памятник советским воинам

Монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. б этом 9 мая сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии

Обновлено в 06:07
Происшествия

В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату

В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
Политика

В Киеве националисты пытались перекричать «Бессмертный полк»

Шествию "Бессмертного полка" в столице Украины пытались помешать националисты, которые скандировали лозунг "Слава воинам войны с Россией" Видео попытки националистов сорвать шествие "Бессмертного полка" разместило издание "Новое время".
Обновлено в 07:23
Хоккей

Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Политика

Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» во время торговых переговоров, и пригрозил последствиями в виде тарифов.
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева посмеялась над мужем за неудачную фотографию

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает за рубежом с мужем на майских праздниках. У красавца-хоккеиста Игоря Макарова сезон позади.
Обновлено вчера в 22:27
Баскетбол

Форвард ЦСКА Клайберн вошёл в символическую пятёрку Евролиги

Официальный сайт Евролиги назвал имена спортсменов, которые вошли в символическую пятёрку турнира.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Турции на заводе разлилось восемьдесят тонн жидкой стали

Восемьдесят тонн жидкой стали разлилось на сталелитейном заводе на западе Турции, в результате 11 человек пострадали, сообщает газета Cumhuriyet.
Обновлено в 08:57
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Растолстевший Тор из «Мстителей» превратился в популярный мем

Обновлено в 05:38
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Основатель «Бессмертного полка» ответил на критику Порошенко

Обновлено в 08:26
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Эдвин ван дер Сар
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, выступавший на позиции вратаря. Завершил карьеру 28 мая 2011 года. С ноября 2016 года занимает должность генерального директора в футбольном клубе «Аякс». На протяжении более чем тринадцати лет ван дер Сар был основным голкипером и капитаном национальной сборной Нидерландов, за которую провёл 130 матчей.
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