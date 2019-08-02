Футбол
Ван де Бек подтвердил интерес со стороны «Реала»Бомбардир.ру 02:06
Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек подтвердил, что «Реал» начал переговоры по его трансферу.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.
Обновлено в 09:53
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Кино
Принц Чарльз примет участие в съемках нового фильма о Джеймсе Бонде
Принц Чарльз получил официальное приглашение сыграть роль в 25-м фильме о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено в 08:18
Политика
Супруга Башара Асада сообщила, что поборола рак
Супруга сирийского лидера Башара Асада Асма сообщила, что в результате лечения ей удалось победить рак.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют Армейских играх (АрМИ).
Обновлено в 03:57
Общество
Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге
Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Футбол
Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами
Telegram-канал Life Shot опубликовал видео драки фанатов «Зенита» с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча чемпионата России против «Краснодара».
Обновлено в 08:14
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Наука
В лаборатории создали искусственное Солнце
Специалисты в лабораторных условиях создали копию Солнца, чтобы лучше узнать о строении настоящей звезды.
Обновлено 01 августа в 08:18
Происшествия
В Баку загорелся крупнейший торговый центр «Садарак»
Пожар вспыхнул на территории крупнейшего торгового центра "Садарак" в Баку, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Азербайджана.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено вчера в 09:21
Авто
Удешевленный кроссовер Kia Sportage стал бестселлером
Обновлено в 00:56
Общество
Москва стала лидером по психотическим расстройствам
Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях.
Обновлено в 07:01
Гаджеты
Самый популярный тест производительности для смартфонов AnTuTu полностью обновился
Бенчмарк AnTuTu не раз давал нам представление о том, какой смартфон из новинок самый быстрый и мощный.
Обновлено в 10:04
Футбол
«Рубин» сыграет с ЦСКА в рубиновой форме
Обновлено в 04:04
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Культура
Певец Джо Лонгфорн скончался на руках у мужа
"Джо умер в своей спальне на руках у своего мужа Джейме", — говорится в сообщении. Певец скончался в своем доме в городе Блэкпул.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати
К рождению первенца бизнесвумен готовится очень тщательно. Сегодня она показала первые подарки для будущего ребенка.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Семь машин столкнулись на трассе в Новгородской области
По данным ведомства, пять легковых и два грузовых автомобиля столкнулись на 563-м км трассы М-10 «Россия», недалеко от населенного пункта Трегубово.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Милан» объявил о трансфере лучшего игрока Кубка Африки-2019
О трансфере было объявлено, когда футболист вернулся из отпуска после Кубка Африки. Беннасер был признан лучшим игроком турнира.
Обновлено в 03:54
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы формирования смерчей над морем, сообщает администрация города.
Обновлено в 10:01