Футбол

Ван де Бек подтвердил интерес со стороны «Реала»Бомбардир.ру 02:06

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек подтвердил, что «Реал» начал переговоры по его трансферу.
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«Реал» вступил в переговоры с агентом ван де Бека

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