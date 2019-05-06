Футбол
«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Аякса»Матч ТВ 02:52
Игра 22-летнего хавбека впечатлила руководство лондонского клуба. «Шпоры» рассматривают нидерландского игрока, как замену Кристиану Эриксену, который летом может покинуть команду и перейти в «Реал». Также, на полузащитника «Аякса» претендуют «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
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