Футбол
Ван де Бек может перейти в «Тоттенхэм»Soccer.ru вчера в 00:50
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может продолжить карьеру в "Тоттенхэме", информирует источник. "Шпоры" рассматривают 22-летнего футболиста в качестве потенциальной замены Кристиану Эриксену. В услугах ван де Бека также заинтересованы "Бавария" и дортмундская "Боруссия".
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
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Солистка «Фристайла» вышла из комы и открыла глаза
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Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100
Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.
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Теннис
Джокович продержался рекордное время на первой строчке рейтинга ATP
Сербский теннисист Новак Джокович уже 250 недель удерживает позицию на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает официальный сайт ассоциации.
Обновлено в 03:31
Общество
Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм
Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле.
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Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
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Кабмин утвердил правила субсидирования «зеленых облигаций»
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Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
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Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Игры
Создатели NieR: Automata планируют совершить революцию в видеоиграх
Напомним, геймеры знают студию Platinum Games по таким проектам как NieR: Automata и Metal Gear Rising: Revengeance.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Блогеры отреагировали на шутку якобы сотрудников Шереметьево на «посадку с огоньком»
В социальных сетях гневно отреагировали на видеозапись, на которой, как утверждается, сотрудники столичного аэропорта Шереметьево следят через камеры наружного наблюдения за огненной посадкой Sukhoi Superjet 100 и обмениваются колкими замечаниями на эту тему.
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Футбол
Деян Ловрен: «„Ливерпуль“ умеет творить историю на „Энфилде“. Нас рано списывают со счетов»
Первая игра полуфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем», проходившая в столице Каталонии, закончилась победой хозяев со счетом 3:0. Ответная встреча состоится 7 мая в Ливерпуле.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Киркоров лишился речи после смерти детей
Обновлено в 04:11
Общество
«Бессмертный полк» прошел по Токио
В третий раз в Токио прошла акция "Бессмертный полк".
Обновлено в 02:08
Политика
Помпео связал ракетные пуски в КНДР с визитом Ким Чен Ына в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен принял решение о ракетных пусках после встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась 25 апреля по Владивостоке.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины
Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подаст в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Участник Казанского марафона умер во время забега
В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47