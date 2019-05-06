Ван де Бек может перейти в «Тоттенхэм»Soccer.ru вчера в 00:50

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может продолжить карьеру в "Тоттенхэме", информирует источник. "Шпоры" рассматривают 22-летнего футболиста в качестве потенциальной замены Кристиану Эриксену. В услугах ван де Бека также заинтересованы "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Ван де Бек может перейти в «Тоттенхэм»

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