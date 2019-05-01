Футбол
Ван де Бек: «Во втором тайме „Аякс“ не мог играть в свой футбол»Sport24.ru вчера в 18:00
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Герой второго плана: он выбил из Лиги чемпионов Роналду и ведет «Аякс» в финал
Спорт-Экспрессвчера в 20:00
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро бежать из Венесуэлы
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти
Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей
«Автомобилист» покинули 11 хоккеистов
Обновлено в 02:48
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Политика
Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии
Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги.
Обновлено в 02:38
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Плющенко поздравил Киркорова с днем рождения
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил заслуженного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Конный поход в Чечне поставил рекорд
Глава республики Рамзан Кадыров сообщил на своей странице «ВКонтакте», что достижение - самый массовый строевой конный поход в национальной одежде в мире - зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
Обновлено в 02:08
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 14:15
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз
Обновлено вчера в 05:31
Хоккей
Сборная России сыграет матч со шведами на Чешских играх
Первый матч на Чешских играх сборная России проведет против команды Швеции.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Назван ТОП-5 машин для майских шашлыков
Обновлено в 03:24
Общество
Что изменится с 1 мая: пенсии, валюта, дорожные знаки
Изменяются правила расчета пенсий, ветеранов поздравят с Днем Победы денежной выплатой, на дорогах появятся знаки непривычного размера, а табло с курсом валют и вовсе уберут с улиц.
Обновлено вчера в 05:23
Армия и оружие
За год войны ВСУ потеряли тысячи солдат
Обновлено вчера в 11:19
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено вчера в 13:56
Армия и оружие
Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок
Обновлено вчера в 11:41
Спорт
Новым главным тренером сборной Швеции стал помощник Пихлера
Йоханнес Лукас, который ранее являлся помощником Вольфганга Пихлера, стал главным тренером сборной Швеции, сообщает Expressen.
Обновлено в 01:56
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
Лига чемпионов. «Барселона» примет «Ливерпуль» на «Камп Ноу»
Сегодня в Испании пройдет первая игра 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 03:40
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Иностранного вдохновителя заподозрили в терактах на Шри-Ланке
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена высказал предположение, что за серией взрывов стоит "иностранный вдохновитель", передает Sky News.
Обновлено в 03:21
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России
Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
Футбол
Азмун стал лучшим игроком 26-го тура РПЛ
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун стал лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Театры
Театр имени Моссовета сообщил о болезни Сухорукова
Московский Театр имени Моссовета сообщил об отмене спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова.
Обновлено в 01:58
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18