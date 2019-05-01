Футбол
Ван де Бек: «Во втором тайме „Аякс“ не мог играть в свой футбол»Sport24.ru вчера в 18:00
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Донни ван де Бек: «1:0 - это нормально, на следующей неделе „Аякс“ должен завершить начатое»
Спорт-Экспрессвчера в 17:46
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:23, Ашберн
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Обновлено вчера в 11:26
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено вчера в 05:06
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 29 апреля в 17:01
Экономика
Посылки из-за рубежа хотят обложить единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за рубежа единым сбором.
Обновлено вчера в 00:53
Футбол
Акинфеев поделился мнением о вратарях сборной России
Экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о вратарях национальной команды.
Обновлено вчера в 15:32
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Компания ищет путешественника по США и Канаде за десять тысяч долларов
Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.
Обновлено вчера в 17:15
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Общество
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение по строительству кремниевого завода в Челябинской области.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
В Британии оценили первых красавиц Росгвардии
Другой читатель под ником Malthus отметил, что красавицы Росгвардии "выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги".
Обновлено в 01:21
Политика
Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле
Обновлено в 00:59
Кино
Что показали в 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов»
Стоит отметить, что многие поклонники сериала не верили в победу защитников Винтерфелла, так как, судя по анонсам 8-го сезона, а также кадрам со съемок, на которых столица Севера была объята огнем, другого исхода не могло и быть.
Обновлено 29 апреля в 04:17
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Политика
Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием
Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Новым императором Японии стал Нарухито
Новым императором Японии стал Нарухито, церемония его интронизации завершилась в императорском дворце в Токио.
Обновлено вчера в 21:58
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 21:07
Кино
Король Ночи впервые заговорил
После третьего эпизода финального сезона Фурдик рассказал о своем герое и о том, как он получил эту роль.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие
Шестой раунд переговоров «Талибана» с США пройдёт в Катаре
Шестой раунд переговоров «Талибана»* с США начнётся в Катаре в среду, 1 мая. Об этом сообщил представитель движения Забиуллах Муджахид.
Обновлено в 01:59
Авто
10 пунктов ПДД, которые водитель должен знать наизусть
Теоретически, водитель должен знать все пункты Правил дорожного движения, да так, чтобы от зубов отскакивали.
Обновлено в 01:00
Политика
Моралес заявил о провале Трампа в Венесуэле
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что американский лидер Дональд Трамп потерпел поражение в попытке госпереворота в Венесуэле.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные в течение суток пять раз обстреляли территорию ЛНР.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод
Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти
Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено вчера в 23:21
Авто
Самый быстрый Porsche GT2 RS поставил рекорд на треке Road America
Супекар Porsche 911 GT2 RS преодолел 6,5-километровую трассу Road America в Висконсине с 14-ю поворотами за 2 минуты и 15,17 секунды.
Обновлено в 02:05
Общество
В Кемерово закрылась пекарня, отказавшаяся обслуживать геев
Пекарня в Кемерово, где отказывались обслуживать геев, временно закрылась, сообщил в своем аккаунте в Instagram владелец предприятия.
Обновлено в 02:15
Политика
Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии
Лукашенко постановил освободить Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии в соответствии со статьей 84 Конституции за совершение проступков, дискредитирующих звание, указано в соответствующем указе за подписью главы республики, опубликованном на национальном правовом портале.
Обновлено вчера в 18:01
Шоу-бизнес
Продюсер рассказал о психическом заболевании певца Андрея Губина
Обновлено вчера в 17:46