Ван де Бек: «Во втором тайме „Аякс“ не мог играть в свой футбол»Sport24.ru вчера в 18:00

Во втором тайме была настоящая битва, мы не могли играть в свой футбол.

Ван де Бек: «Во втором тайме „Аякс“ не мог играть в свой футбол»

Наука Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.

Общество Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.

Экономика Посылки из-за рубежа хотят обложить единым сбором Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за рубежа единым сбором.

Футбол Акинфеев поделился мнением о вратарях сборной России Экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о вратарях национальной команды.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Общество Компания ищет путешественника по США и Канаде за десять тысяч долларов Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.

Транспорт В России появились новые дорожные знаки В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.

Общество Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте Глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение по строительству кремниевого завода в Челябинской области.

Общество В Британии оценили первых красавиц Росгвардии Другой читатель под ником Malthus отметил, что красавицы Росгвардии "выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги".

Кино Что показали в 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов» Стоит отметить, что многие поклонники сериала не верили в победу защитников Винтерфелла, так как, судя по анонсам 8-го сезона, а также кадрам со съемок, на которых столица Севера была объята огнем, другого исхода не могло и быть.

Происшествия Массовая драка с ножами произошла в Москве В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.

Политика Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.

Политика Новым императором Японии стал Нарухито Новым императором Японии стал Нарухито, церемония его интронизации завершилась в императорском дворце в Токио.

Кино Король Ночи впервые заговорил После третьего эпизода финального сезона Фурдик рассказал о своем герое и о том, как он получил эту роль.

Шоу-бизнес Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.

Армия и оружие Шестой раунд переговоров «Талибана» с США пройдёт в Катаре Шестой раунд переговоров «Талибана»* с США начнётся в Катаре в среду, 1 мая. Об этом сообщил представитель движения Забиуллах Муджахид.

Авто 10 пунктов ПДД, которые водитель должен знать наизусть Теоретически, водитель должен знать все пункты Правил дорожного движения, да так, чтобы от зубов отскакивали.

Политика Моралес заявил о провале Трампа в Венесуэле Президент Боливии Эво Моралес заявил, что американский лидер Дональд Трамп потерпел поражение в попытке госпереворота в Венесуэле.

Армия и оружие В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные в течение суток пять раз обстреляли территорию ЛНР.

Общество В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".

Политика Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».

Авто Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.

Финансы Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.

Авто Самый быстрый Porsche GT2 RS поставил рекорд на треке Road America Супекар Porsche 911 GT2 RS преодолел 6,5-километровую трассу Road America в Висконсине с 14-ю поворотами за 2 минуты и 15,17 секунды.

Общество В Кемерово закрылась пекарня, отказавшаяся обслуживать геев Пекарня в Кемерово, где отказывались обслуживать геев, временно закрылась, сообщил в своем аккаунте в Instagram владелец предприятия.