Футбол
Ван де Бек: «Во втором тайме „Аякс“ не мог играть в свой футбол»Sport24.ru вчера в 18:00
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Герой второго плана: он выбил из Лиги чемпионов Роналду и ведет «Аякс» в финал
Спорт-Экспрессвчера в 20:00
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:58, Ашберн
Футбол
«Локомотив» ведет переговоры о переходе Смолова в другой клуб
«Локомотив» ведет переговоры с другими клубами о трансфере нападающего Федора Смолова.
Обновлено в 06:48
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
Обновлено в 05:47
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.
Обновлено вчера в 03:39
Политика
Президент Шри-Ланки: теракты в стране могли планироваться за рубежом
Майтрипала Сирисена заявил, что некоторые нападавшие тренировались за границей Серия взрывов на Шри-Ланке, в результате которых погибли около 250 человек, могли планироваться из-за рубежа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на слова президента страны.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Авто
Представлены современные рендеры классических концепт-каров
Независимые дизайнеры представили в Сети современные рендеры классических концептов, которые не нашли своего продолжения в серийных автомобилях.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Суд в Лондоне приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения
Суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:45
Автоспорт
Появилось видео аварии Риккьярдо и Квята с бортовых камер
Обновлено в 06:08
Политика
Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте задержали нескольких участников согласованного первомайского шествия «Свободному Петербургу — свободные выборы».
Обновлено в 06:12
Кино
Венсан Кассель сыграет злодея в «Мире Дикого Запада»
Французский актёр Венсан Кассель присоединился к актёрскому составу третьего сезона «Мира Дикого Запада» от HBO.
Обновлено в 02:29
Политика
ЦИК объявил Зеленского избранным президентом Украины
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
В Индии из-за взрыва полицейской машины погибли 15 человек
15 человек из военнизированной полиции погибли в результате взрыва машины в штате Махараштра, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 05:39
Политика
Посол Венесуэлы заявила о готовности страны защищаться от вторжения
Посол Венесуэлы в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера заявила в Брюсселе, что ее страна стала жертвой блокады со стороны США, но не станет жертвой вторжения.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Университете Северной Каролины произошла стрельба
Три человека во вторник получили ранения в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Здоровье
Названы 5 мешающих похудению привычек
Обновлено вчера в 03:39
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Авто
Новый BMW X6 M50i демонстрирует звучание на Нюрбургринге
В сети появился ролик о тестовых заездах BMW X6 M50i на знаменитом автодроме Нюрбургринга.
Обновлено в 06:40
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Общество
Несанкционированные митинги проходят в Казахстане
Обновлено в 04:22
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 14:06
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57