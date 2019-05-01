Футбол

Ван де Бек: «Во втором тайме „Аякс“ не мог играть в свой футбол»Sport24.ru вчера в 18:00

Во втором тайме была настоящая битва, мы не могли играть в свой футбол.
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