Футбол
Ван де Бек: «Во втором тайме „Аякс“ не мог играть в свой футбол»Sport24.ru вчера в 18:00
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Герой второго плана: он выбил из Лиги чемпионов Роналду и ведет «Аякс» в финал
Спорт-Экспрессвчера в 20:00
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Хоккей
Клуб КХЛ «Спартак» не стал продлевать контракты с семью игроками
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" не стал продлевать контракты с семью игроками.
Обновлено в 07:46
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Музыка
Результаты Евровидения-2019 объявит пианист Иван Бессонов
Результаты голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» в прямом эфире телеканала «Россия 1» объявит пианист Иван Бессонов.
Обновлено в 07:07
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Политика
Сторонники КПРФ начали шествие в Москве
В Москве началась первомайская демонстрация КПРФ и её сторонников.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка
Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Происшествия
На первомайском шествии задержали депутата Максима Резника
Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник был задержан на Невском проспекте в Петербурге во время первомайского шествия.
Обновлено в 06:27
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Культура
В Хабаровске откроют музыкальный пешеходный фонтан
Омский фонтан сгущёнки попал в Книгу рекордов России Кроме того, 1 мая в городе пройдёт большой праздничный концерт.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
Обновлено в 06:20
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России за день
Обновлено 29 апреля в 12:54
Космос
На авиасалоне в Ле-Бурже представят макет российской лунной базы
Россия впервые представит макет национальной лунной базы на аэрокосмическом салоне «Ле Бурже-2019», следует из документации «Роскосмоса» на сайте госзакупок.
Обновлено в 04:49
Транспорт
Канатная дорога на Ай-Петри открылась в Крыму
Работу возобновила канатная дорога Мисхор — Ай-Петри, которая была закрыта в течение трёх месяцев для проведения профилактических работ.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
В Донбассе ВСУ перебросили группу снайперов в село Нижнетеплое
В село Нежнетеплое украинское командование перебросило очередную группу снайперов.
Обновлено в 08:09
Политика
Путин поздравил нового императора Японии
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении новому императору Японии Нарухито отметил, что Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог и взаимодействуют в решении актуальных проблем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 03:35
Общество
Сын Авакова устроил тайную роскошную свадьбу в Италии
Сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр устроил роскошную свадьбу в Италии, передает ФАН.
Обновлено в 08:15
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено вчера в 16:39
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено в 07:09
Технологии
Group-IB проверит результаты голосования шоу «Голос. Дети»
Другой задачей Group-IB станет анализ данных по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов.
Обновлено 29 апреля в 03:13
Футбол
В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.
Обновлено в 07:00
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Названы самые интересные города России для поездок в майские праздники
Названы города России, где в майские праздники пройдут самые интересные и масштабные мероприятия.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты
Ракета способна поражать цель на расстоянии 5 км. В январе Украина и Турция подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2.
Обновлено в 07:44
Общество
С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»
Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной
Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Общество
Собянин поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы
Первым поздравил их с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 06:21