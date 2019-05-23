Футбол

Ван Перси: желаю «Арсеналу» выиграть титул АПЛЧемпионат 00:32

Может быть, Пеп Гвардиола уйдёт в следующем году, и это скажется на клубе. Может быть, «Ливерпуль» возьмёт верх, и они будут доминировать в течение следующих нескольких лет. Желаю «Арсеналу» всего наилучшего, чтобы выиграть титул.
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Экс-форвард «Арсенала»: команда станет чемпионами АПЛ в ближайшие годы

Газета.Ru01:19

Робин ван Перси: Желаю «Арсеналу» выиграть чемпионский титул

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Робин ван Перси: «Возможно, „Ливерпуль“ будет доминировать в АПЛ в течение следующих нескольких лет»

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Ван Перси пожелал «Арсеналу» победы в АПЛ

Спорт-Экспресс01:14

Ван Перси: желаю «Арсеналу» выиграть титул АПЛ

Чемпионат00:32
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