Футбол
Ван Перси: желаю «Арсеналу» выиграть титул АПЛЧемпионат 00:32
Может быть, Пеп Гвардиола уйдёт в следующем году, и это скажется на клубе. Может быть, «Ливерпуль» возьмёт верх, и они будут доминировать в течение следующих нескольких лет. Желаю «Арсеналу» всего наилучшего, чтобы выиграть титул.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
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Общество
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Появились кадры и фото со съёмок новых «Звёздных войн»
Фильм выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.
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Четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы.
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