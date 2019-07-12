Футбол

Ван Перси станет экспертом на телевиденииМатч ТВ вчера в 21:10

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По сообщению The Daily Mirror, бывший нападающий сборной Нидерландов Робин Ван Перси станет экспертом британского телеканала BT Sport. Контракт голландца будет расчитан на 1 год. Отметим, вместе с Ван Перси на BT Sport будут работать бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд и Оуэн Харгривз.
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Ван Перси станет экспертом на ТВ

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Ван Перси станет экспертом британского телеканала BT Sport

Бомбардир.рувчера в 23:54

СМИ: бывший игрок сборной Нидерландов ван Перси станет экспертом на канале BT Sport

ТАССвчера в 19:47

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Ван Перси станет экспертом британского телеканала BT Sport

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