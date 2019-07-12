Футбол
Ван Перси станет экспертом на телевиденииМатч ТВ вчера в 21:10
По сообщению The Daily Mirror, бывший нападающий сборной Нидерландов Робин Ван Перси станет экспертом британского телеканала BT Sport. Контракт голландца будет расчитан на 1 год. Отметим, вместе с Ван Перси на BT Sport будут работать бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд и Оуэн Харгривз.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Происшествия
В Челябинской области молния убила туристку
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Тыве десять человек утонули при опрокидывании автомобиля в реку
Правоохранители устанавливают точное количество людей, находившихся в автомобиле.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Свиньи напали на 4-летнюю девочку в Алтайском крае
В селе Ельцовка Алтайского края на четырехлетнюю девочку напали четыре свиньи. Об этом «Алтайской правде» рассказал собственный источник.
Обновлено вчера в 00:01
Общество
Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.
Обновлено в 02:36
Политика
Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского
Ключевым вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Обновлено вчера в 13:24
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Общество
Киевский суд отменил штраф назвавшему мэра Гандоном украинцу
Городской суд Тетиева занял сторону мэра и признал горожанина виновным в мелком хулиганстве, приговорив к соответствующему штрафу.
Обновлено в 02:42
Экономика
ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках
Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
Политика
Huawei просит США удалить компанию из черного списка
Внесение Huawei в черный список минторга США может повлиять на деятельность компании по всему миру, а также принести ущерб непосредственно американским компаниям, поэтому Huawei просит США полностью исключить ее из соответствующего ограничительного списка, заявил на пресс-конференции в пятницу председатель совета директоров Huawei Лян Хуа.
Обновлено в 02:21
Игры
Фанат World of Warcraft воссоздал локации из игры на Unreal Engine 4
Поклонник World of Warcraft Daniel L воспроизвел локации из игры на движке Unreal Engine 4. На эту работу у него ушло несколько лет.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Караулова появилась перед поклонниками с новой прической
Накануне же поклонники увидели певицу с новой прической. У нее появилась челка, а локоны стали темно-шоколадного цвета.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД
В 2019 году в России возросло количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
В Греции из-за шторма погибли российские туристы
В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено вчера в 01:45
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык
Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Волгограде судья погибла после падения из окна
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Глава МВД Крыма Торубаров отправлен в отставку
Временно исполнять обязанности главы республиканского управления МВД РФ будет замминистра Павел Каранда Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов
Правоохранители задержали заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Его подозревают в получении взятки.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
Актера из «Легенды №17» не пустили в аэропорт в Краснодаре
Актера Тимура Ефременкова, известного по участию в фильме «Легенда №17», не пустили в аэропорт в Краснодаре, поскольку он, по словам сотрудников воздушной гавани, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 02:09
Политика
Обыски прошли в офисе Зеленского
В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
В Екатеринбурге устроили обыски у участников протестов из-за строительства храма
Силовики устроили обыски у участников протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 02:32
Происшествия
МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества
Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Краснодаре 12 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
В результате ДТП пострадали 12 человек, их доставили в больницы города для обследования.
Обновлено вчера в 19:56
Экономика
Bloomberg отметил богатый урожай качественной пшеницы в России
В России в 2019 году фермеры собирают урожай исключительно качественной пшеницы, пишет американское издание Bloomberg.
Обновлено в 00:26
Здоровье
Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году
В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Авто
Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь
Обновлено вчера в 06:14
Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено вчера в 09:43
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 02:01
Общество
Кардинальные меры: В Царском селе стали продавать билеты по паспорту
Музей-заповедник "Царское Село" ввел новые правила приобретения электронных билетов в Екатерининский дворец.
Обновлено вчера в 23:48
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43