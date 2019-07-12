Футбол
Ван Перси станет экспертом на британском телевиденииREGNUM 04:09
По информации издания, Ван Перси станет экспертом телеканала BT Sport. Он подпишет контракт на один год. Отмечается, что с Ван Перси будут работать бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд и Оуэн Харгривз.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
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