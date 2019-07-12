Футбол

Ван Перси станет экспертом на британском телевиденииREGNUM 04:09

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По информации издания, Ван Перси станет экспертом телеканала BT Sport. Он подпишет контракт на один год. Отмечается, что с Ван Перси будут работать бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд и Оуэн Харгривз.
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СМИ: бывший игрок сборной Нидерландов ван Перси станет экспертом на канале BT Sport

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Группа спортивных каналов в Великобритании и Ирландии, запущенная летом 2013 года. BT Sport имеет права на трансляцию Английской Премьер-лиги, Бундеслиги, Серии А и Лиги 1.
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