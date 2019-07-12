Футбол
Ван Перси станет экспертом на британском телевиденииREGNUM 04:09
По информации издания, Ван Перси станет экспертом телеканала BT Sport. Он подпишет контракт на один год. Отмечается, что с Ван Перси будут работать бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд и Оуэн Харгривз.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Общество
Названы виды ядовитых внешне съедобных грибов в лесах Подмосковья
Грибы улучшают состояние сердечно-сосудистой и нервной системы, но некоторые виды ядовиты и опасны, хотя внешне очень напоминают съедобные сорта.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Авто
Toyota разработает новый кроссовер
Японский автобренд планирует использовать мощности своего автозавода в Алабаме для производства нового кроссовера вместо ранее предполагаемого седана Corolla.
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца
Супермодель и телеведущая Хайди Клум вновь стала женой. На этот раз в качестве мужа она выбрала гитариста группа Tokio Hotel Тома Каулитца.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Политика
Раскрыта атмосфера разговора Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о деталях первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Юрию Шатунову будет проведена ещё одна операция
К сожалению, ситуация ухудшилась, из-за чего артиста срочно госпитализировали. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Интернет
Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам
Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело
Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.
Обновлено в 04:10
Авто
Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Шоу-бизнес
Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами
Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что 10 лет назад гримеры занесли ей под кожу клещей.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину
Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Минобороны получит партию новых крылатых авиаракет
Минобороны России в текущем году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования.
Обновлено в 05:01
Общество
Сеть кофеен «Даблби» выходит на рынок США
Сеть кофеен «Даблби» выходит на рынок США, сообщает «Ъ». До конца 2019 сеть сеть «Даблби» планирует открыть в США около десяти кофеен, рассказала основательница компании Анна Цфасман.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС отключён от сети
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой
11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
Обновлено в 03:19
Политика
Греция признала Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы
Греция признала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента.
Обновлено в 04:46
Политика
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Космос
Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению
Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Кремль прокомментировал возможные санкции США в отношении госдолга РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно наблюдает за обсуждением в США законопроекта о санкциях в отношении госдолга РФ.
Обновлено в 05:48
Политика
Мединский прокомментировал призыв снести памятник под Прохоровкой
Обновлено 10 июля в 09:22
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19