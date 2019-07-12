Футбол

Ван Перси станет экспертом на британском телевиденииREGNUM 04:09

2 фото
По информации издания, Ван Перси станет экспертом телеканала BT Sport. Он подпишет контракт на один год. Отмечается, что с Ван Перси будут работать бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд и Оуэн Харгривз.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-форвард «Арсенала» и «МанЮнайтед» ван Перси станет экспертом на телевидении

Вести.Ru03:40

Ван Перси станет экспертом британского телеканала BT Sport

Sport24.ruвчера в 20:21

Ван Перси станет экспертом британского телеканала BT Sport

Бомбардир.рувчера в 23:54

Ван Перси станет экспертом на ТВ

Спорт-Экспресс00:00

Ван Перси станет экспертом на телевидении

Sportbox.RUвчера в 21:10

Ван Перси станет экспертом на телевидении

Матч ТВвчера в 21:10

СМИ: бывший игрок сборной Нидерландов ван Перси станет экспертом на канале BT Sport

ТАССвчера в 19:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Общество

Названы виды ядовитых внешне съедобных грибов в лесах Подмосковья

Грибы улучшают состояние сердечно-сосудистой и нервной системы, но некоторые виды ядовиты и опасны, хотя внешне очень напоминают съедобные сорта.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Авто

Toyota разработает новый кроссовер

Японский автобренд планирует использовать мощности своего автозавода в Алабаме для производства нового кроссовера вместо ранее предполагаемого седана Corolla.
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца

Супермодель и телеведущая Хайди Клум вновь стала женой. На этот раз в качестве мужа она выбрала гитариста группа Tokio Hotel Тома Каулитца.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Обновлено в 02:49
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Космос

Ученые РАН сообщили о скором обнаружении «полного двойника» Земли

Обновлено в 00:01
Политика

Раскрыта атмосфера разговора Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о деталях первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Юрию Шатунову будет проведена ещё одна операция

К сожалению, ситуация ухудшилась, из-за чего артиста срочно госпитализировали. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Интернет

Google признал прослушивание запросов голосовым помощникам

Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело

Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.
Обновлено в 04:10
Авто

Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь

Обновлено вчера в 06:14
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила тройной аксель без коньков

Обновлено в 05:14
Происшествия

В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки

Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Шоу-бизнес

Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что 10 лет назад гримеры занесли ей под кожу клещей.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Минобороны получит партию новых крылатых авиаракет

Минобороны России в текущем году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования.
Обновлено в 05:01
Общество

Сеть кофеен «Даблби» выходит на рынок США

Сеть кофеен «Даблби» выходит на рынок США, сообщает «Ъ». До конца 2019 сеть сеть «Даблби» планирует открыть в США около десяти кофеен, рассказала основательница компании Анна Цфасман.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Энергоблок № 4 Белоярской АЭС отключён от сети

Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой

11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
Обновлено в 03:19
Политика

Греция признала Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы

Греция признала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента.
Обновлено в 04:46
Политика

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера

Обновлено в 02:59
Политика

Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Космос

Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению

Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
Политика

Кремль прокомментировал возможные санкции США в отношении госдолга РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно наблюдает за обсуждением в США законопроекта о санкциях в отношении госдолга РФ.
Обновлено в 05:48
Политика

Мединский прокомментировал призыв снести памятник под Прохоровкой

Обновлено 10 июля в 09:22
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Робин ван Перси
Нидерландский футболист
нидерландский футболист, нападающий. Выступает за турецкий клуб «Фенербахче» и национальную сборную Нидерландов. Лучший бомбардир сборной Нидерландов за всю её историю
В НовостяхВ поиске Яндекса
BT Sport
Телеканал
Группа спортивных каналов в Великобритании и Ирландии, запущенная летом 2013 года. BT Sport имеет права на трансляцию Английской Премьер-лиги, Бундеслиги, Серии А и Лиги 1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное