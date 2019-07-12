Футбол
Ван Перси станет экспертом на ТВСпорт-Экспресс 00:00
Бывший нападающий "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси стал экспертом на британском телеканале BT Sport, сообщает Daily Mirror. 35-летний голландец этой весной завершил карьеру игрока.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Россияне стали чаще воздерживаться от уплаты штрафов ГИБДД
Отмечается, что количество неоплаченных россиянами штрафов достигло 22,4 млн.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика
Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах
Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина
"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Зеленский узнал о первой за время его президентства жертве в Донбассе
Обновлено вчера в 13:03
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Баскетбол
«Оклахома» согласовала обмен Уэстбрука в «Хьюстон»
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» согласовала обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Хьюстон Рокетс».
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»
33-летняя певица Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок шоу "Форт Боярд", которые проходят во Франции, передает "Вечерняя Москва".
Обновлено вчера в 06:52
Общество
В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту
Процедура посещения музея-заповедника «Царское Село» по электронным билетам несколько усложнилась с 11 июля.
Обновлено вчера в 14:10
Кино
Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке
Обновлено 10 июля в 17:01
Интернет
Google признала факт утечки записей голосов из базы Google Assistant
Компания Google признала факт утечки голосовых записей пользователей из базы «умного» помощника Google Assistant.
Обновлено в 01:13
Политика
Косачёв проведёт переговоры с депутатами из Грузии 15 июля
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в понедельник, 15 июля, встретится с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии».
Обновлено в 00:48
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Шоу-бизнес
Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом». Об этом он написал в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России
Уже через 10 лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как водители или продавцы, заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов на образовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколковском институте науки и технологий.
Обновлено вчера в 18:13
Наука
Найден способ снизить риск развития рака
Обновлено в 00:44
Футбол
Гол Енина не помог «Широки Бриегу» в матче с «Кайратом»
В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы Широки Бриег проиграл Кайрату 1:2.
Обновлено вчера в 16:54
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Обновлено 10 июля в 21:24
Происшествия
Пожар в торговом центре на МКАД потушен
Пожар на площади 100 кв. м в торговом комплексе "Варшавка-33", который находится на 33-м км Московской кольцевой автодороги, потушен.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В Лондоне найдена мертвой юная скрипачка из России
Обновлено в 00:16
Политика
В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 00:27
Политика
В Судане сообщили о попытке госпереворота
Переходный военный совет Судана объявил о предотвращении попытки переворота в стране. Об этом 11 июля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Глава ПФР подтвердил задержание зампреда правления фонда
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил, что заместитель председателя правления фонда Алексей Иванов задержан по подозрению в даче взятки.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
У пациентов психинтерната в Хабаровском крае обнаружили сальмонеллу
Сальмонеллу обнаружили у заболевших пациентов психоневрологического интерната поселка Эльбан Хабаровского края, сообщается на сайте правительства региона в пятницу.
Обновлено в 00:20
Авто
Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России
Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.
Обновлено вчера в 02:34
Экономика
Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО
Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:07