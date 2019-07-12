Футбол
Ван Перси станет экспертом британского телеканала BT SportSport24.ru 20:21
Бывший форвард «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Робин Ван Перси станет экспертом на британском телеканале BT Sport, сообщает The Daily Mirror. По данным источника, контракт голландца рассчитан на один год.
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Происшествия
В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
Обновлено в 13:19
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено в 20:30
Футбол
Кудряшов пополнил состав «Сочи»
Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком "Сочи", сообщает "СЭ".
Обновлено в 19:09
Происшествия
Полиция Гибралтара задержала капитана иранского танкера
Обновлено в 13:33
Наука
Газированные напитки и сладкие соки повышают риск развития рака
Употребление газировки и фруктовых соков с добавлением сахара повышает риск развития рака.
Обновлено в 17:44
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
Обновлено в 19:11
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Театры
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В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
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Политика
Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку
В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено в 20:58
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
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Происшествия
Мать заметила слезы на глазах «умершего» сына и спасла его от кремации
Во время подготовки к кремации мать Кирана заметила слезы, стекающие из уголков его глаз. Родственники немедленно вызвали скорую.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам наводнения
Напомним, что в Иркутской области число погибших из-за наводнения достигло 25 человек, среди них — один ребенок.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома
Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 20:59
Футбол
«ПСЖ» предложил 30 миллионов евро за Гея
Как сообщает L'Equipe, "ПСЖ" предложил 30 миллионов евро за 29-летнего сенегальца.
Обновлено в 18:03
Футбол
Тунис вышел в полуфинал Кубка африканских наций, разгромив Мадагаскар
Сборная Туниса вышла в полуфинал Кубка африканских наций. В четвертьфинале Тунис встречался с командой Мадагаскара.
Обновлено в 16:55
Наука
Ученые рассказали, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо
Эксперты из США узнали, почему людям представители другой расы кажутся похожими между собой.
Обновлено в 06:32
Общество
Четыре муниципалитета Приморья попадут под мощный удар циклона
Днем 12 июля Приморье окажется под влиянием северной части активного циклона.
Обновлено в 19:42
Политика
Суд ЕС снял санкции с Виктора Януковича
Суд Евросоюза отменил санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено в 21:20
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.
Обновлено в 19:01
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено в 13:57
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Политика
Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили
Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено в 05:45
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Медики рассказали о состоянии избитой опекунами девочки из Ингушетии
Читайте такжеИзбитая опекунами девочка из Ингушетии находится в стабильно тяжелом состоянии Днем ранее, 8-го июля, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова говорила, что положительные прогнозы по состоянию семилетней девочки не оправдались.
Обновлено 09 июля в 05:40
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к истории России
Французский кинорежиссер Люк Бессон объяснил интерес многих голливудских студий к истории России тем, что «эта тема — настоящий бескрайний океан».
Обновлено в 10:32
Происшествия
Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35