Футбол

Ван Перси станет экспертом британского телеканала BT SportSport24.ru 20:21

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Бывший форвард «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Робин Ван Перси станет экспертом на британском телеканале BT Sport, сообщает The Daily Mirror. По данным источника, контракт голландца рассчитан на один год.
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Ван Перси станет экспертом британского телеканала BT Sport

Sport24.ru20:21

Ван Перси станет экспертом на телевидении

Матч ТВ21:10

Бывший игрок сборной Нидерландов Ван Перси станет экспертом на канале BT Sport - газета

ТАСС19:47

Ван Перси станет экспертом на телевидении

Sportbox.RU21:10
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