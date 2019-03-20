Футбол
Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭМатч ТВ вчера в 11:17
Голландский специалист Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ. Об этом сообщили в местной федерации футбола. Ранее ван Марвейк работал со сборными Нидерландов и Саудовской Аравии.
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Авто
Ravon заново сертифицировал для России свою популярную модель
Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Защита попросила восстановить Арашукова в должности сенатора
Защита обжаловала решение о временном отстранении от должности в Совете Федерации Рауфа Арашукова, арестованного по обвинению в убийствах, сообщила РИА Новости адвокат Анна Ставицкая.
Обновлено в 05:40
Общество
Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:39
Экономика
В Россию прекратят поставки несколько жизненно важных лекарств
Японская компания «Такеда» сообщила, что с апреля прекращает поставки в Россию трех лекарств, входящих в список жизненно необходимых.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Против замглавы подмосковного Чехова возбудили уголовное дело
В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:46
Общество
Самый большой в мире подводный ресторан открылся на юге Норвегии
Самый большой в мире подводный ресторан открылся в местечке Линнеснес на юге Норвегии.
Обновлено вчера в 13:44
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в столице
В Центральном доме кинематографистов началась церемония прощания с кинорежиссером Марленом Хуциевым.
Обновлено в 04:05
Авто
Стартовали продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП
Китайские дилеры Hyundai начали прием заказов на удлиненную версию кроссовера Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного
Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами
Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах более 11 миллиардов долларов.
Обновлено в 04:17
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
Полиция завела уголовное дело о клевете по заявлению Рогозина
О возбуждении уголовного дела по статье «Клевета» со ссылкой на свои источники сообщил «Коммерсант».
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Культура
Самый популярный в мире YouTube-блогер проиграл конкуренту
Самый популярный YouTube-блогер в мире Феликс Чельберг (известен под ником PewDiePie) уступил первенство блогу T-Series.
Обновлено в 04:23
Экономика
Медведев обратил внимание кабмина на снижение темпов выполнения ФЦП
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал исполнителей федеральных целевых программ (ФЦП) за недостаточно эффективное исполнение расходов, которое по итогам 2018 года оказалось хуже, чем годом ранее, и составило всего 82%.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Сообщение о минировании Эрмитажа не подтвердилось
Государственный Эрмитаж, где в четверг в первой половине дня проводилась проверка из-за сообщений о "минировании", открылся для посетителей, подозрительных предметов не обнаружено, сообщает музей.
Обновлено в 05:46
Наука
Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов
Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:52
Гаджеты
Лучшие проводные и беспроводные наушники назвали в Роскачестве
По итогам испытаний, лучшими беспроводными наушниками стали: Sony WH-1000XM2, Sony WH-H900N hear on 2 Wireless NC и Sony MDR-100ABN, сообщается на сайте Роскачества.
Обновлено в 04:50
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Футбол
Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять»
О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Побольше бы таких игр, и не будем вылетать от "Вильярреала".
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Украинские власти сообщили о новых санкциях против России
Обновленные ограничения против РФ были утверждены украинским президентом в отношении 848 физических и 294 юридических лиц, часть из которых Киев обвиняет в строительстве моста через Керченский пролив в Крым, а также в проведении выборов на Донбассе.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Футбол
Виллиан не хочет покидать «Челси»
Полузащитник «Челси» Виллиан заявил, что не собирается покидать лондонский клуб.
Обновлено в 05:27
Общество
В России предлагают вернуть перевод часов на летнее и зимнее время
В Госдуму внесли проект закона, который возвращает перевод часов на летнее и зимнее время в России.
Обновлено 19 марта в 05:53
Армия и оружие
США потратят $6 млрд для модернизации танка M-1 Abrams
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в течение ближайших трех лет для модернизации танка M-1 Abrams будет выделено около 6 млрд долларов, что почти в два раза превышает сумму, выделенную при бывшем президенте Бараке Обаме.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
Володин поручил обсудить с банками снижение ставок по ипотеке
Депутатам Госдумы следует обсудить с банковским сообществом вопрос снижения ставки по ипотечным кредитам до 8%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта о предоставлении гражданам возможности получить ипотечные каникулы.
Обновлено в 05:33
Космос
Российский морской комплекс «Зефир-Т» получит новое оснащение
Обновлено в 06:10
Футбол
Дюков подал заявление на Погребняка в комитет по этике РФС
Комитет по этике РФС принял заявку о подаче заявления на нападающего «Урала» Павла Погребняка.
Обновлено в 06:04