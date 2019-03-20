Футбол
Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭМатч ТВ вчера в 11:17
Голландский специалист Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ. Об этом сообщили в местной федерации футбола. Ранее ван Марвейк работал со сборными Нидерландов и Саудовской Аравии.
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Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Экономика
Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей
В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
Обновлено вчера в 23:53
Спорт
Алина Загитова лидирует на чемпионате мира по фигурному катанию
Победитель в женском одиночном катании на чемпионате мира в Японии определится 22 марта после исполнения фигуристками произвольной программы.
Обновлено вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят неподалеку от Игоря Малашенко
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019
Как заявил агентству источник, обыск проводит Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и ФСБ.
Обновлено в 03:17
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Здоровье
Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна
Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Технологии
«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М
Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.
Обновлено вчера в 16:20
Спорт
Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга
Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края
«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Авто
14-летний парень круто дрифтит на 655-сильном Ford GT по снегу
Частный клуб автолюбителей Monticello Motor Club из американского штата Нью-Йорк снял крутую рекламу своих курсов обучения вождению Teen Race Camp, отправив на снежный гоночный трек 655-сильный суперкар с 14-летним учеником по имени Андрю за рулём.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы
Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Спорт
Биатлонисты Бабиков и Поварницын вызваны в сборную на Кубок мира
В состав мужской команды России включены Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Максим Цветков, Бабиков и Поварницын.
Обновлено 19 марта в 01:59
Футбол
Панченко: мыслей о смене клуба нет, мне нравится в «Динамо»
Планирую отработать свой контракт с «Динамо» по максимуму. Мне здесь всё нравится, не хочу никуда уходить.
Обновлено в 01:45
Финансы
На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро
Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая
В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
Представитель РЖД (лоббирует проект «Москва — Казань») отказался от комментариев.
Обновлено в 01:32
Технологии
Виталик Бутерин: Ethereum будет работать в 7000 раз быстрее
Создатель Ethereum Виталик Бутерин пообщался с генеральным директором Abra Билли Бархидтом.
Обновлено в 03:12
Экономика
СМИ узнали о планах Citigroup продать золото Венесуэлы
«Citigroup планирует продать несколько тонн золота, внесенного Центральным банком Венесуэлы в качестве залога по кредиту в $1,6 млрд», — передает вещатель.
Обновлено в 03:10
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Евгений Петросян перестали выступать вместе
Артистка по-прежнему числится среди артистов в театре Евгения Вагановича, она гастролирует по стране с сольными концертами, но бывшие супруги уже давно перестали выступать вместе на одной сцене.
Обновлено в 02:47
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Экономика
Способов госзакупок может стать меньше
Как именно, чиновники обсуждают в правительстве и рабочей группе в Госдуме во главе с ее первым вице-спикером Александром Жуковым.
Обновлено вчера в 16:38