Футбол

Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭМатч ТВ вчера в 11:17

Голландский специалист Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ. Об этом сообщили в местной федерации футбола. Ранее ван Марвейк работал со сборными Нидерландов и Саудовской Аравии.
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Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ

Матч ТВвчера в 11:17

Сборную ОАЭ возглавил голландский специалист Марвейк

Советский спортвчера в 11:23

Бывший тренер сборной Голландии ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ

Sports.ruвчера в 10:51

Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ

Спорт-Экспрессвчера в 16:25

Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ

Sportbox.RUвчера в 11:17

Ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ

Чемпионатвчера в 16:09

Главным тренером сборной ОАЭ стал Ван Марвейк

Sport24.ruвчера в 15:52
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Политика

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

Обновлено в 03:04
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Экономика

Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей

В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
Обновлено вчера в 23:53
Спорт

Алина Загитова лидирует на чемпионате мира по фигурному катанию

Победитель в женском одиночном катании на чемпионате мира в Японии определится 22 марта после исполнения фигуристками произвольной программы.
Обновлено вчера в 08:57
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят неподалеку от Игоря Малашенко

Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019

Как заявил агентству источник, обыск проводит Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и ФСБ.
Обновлено в 03:17
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Здоровье

Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна

Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Ваенга раскрыла диагноз, из-за которого ей пришлось отменить концерты

Обновлено в 02:42
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Технологии

«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М

Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.
Обновлено вчера в 16:20
Спорт

Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга

Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол

Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено вчера в 12:58
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края

«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Авто

14-летний парень круто дрифтит на 655-сильном Ford GT по снегу

Частный клуб автолюбителей Monticello Motor Club из американского штата Нью-Йорк снял крутую рекламу своих курсов обучения вождению Teen Race Camp, отправив на снежный гоночный трек 655-сильный суперкар с 14-летним учеником по имени Андрю за рулём.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы

Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Спорт

Биатлонисты Бабиков и Поварницын вызваны в сборную на Кубок мира

В состав мужской команды России включены Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Максим Цветков, Бабиков и Поварницын.
Обновлено 19 марта в 01:59
Футбол

Панченко: мыслей о смене клуба нет, мне нравится в «Динамо»

Планирую отработать свой контракт с «Динамо» по максимуму. Мне здесь всё нравится, не хочу никуда уходить.
Обновлено в 01:45
Финансы

На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро

Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая

В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

Поклонская хочет сделать интернет-мем «няш-мяш» крымским брендом

Обновлено в 01:56
Экономика

Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»

Представитель РЖД (лоббирует проект «Москва — Казань») отказался от комментариев.
Обновлено в 01:32
Технологии

Виталик Бутерин: Ethereum будет работать в 7000 раз быстрее

Создатель Ethereum Виталик Бутерин пообщался с генеральным директором Abra Билли Бархидтом.
Обновлено в 03:12
Экономика

СМИ узнали о планах Citigroup продать золото Венесуэлы

«Citigroup планирует продать несколько тонн золота, внесенного Центральным банком Венесуэлы в качестве залога по кредиту в $1,6 млрд», — передает вещатель.
Обновлено в 03:10
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления

Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов

Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Евгений Петросян перестали выступать вместе

Артистка по-прежнему числится среди артистов в театре Евгения Вагановича, она гастролирует по стране с сольными концертами, но бывшие супруги уже давно перестали выступать вместе на одной сцене.
Обновлено в 02:47
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Экономика

Способов госзакупок может стать меньше

Как именно, чиновники обсуждают в правительстве и рабочей группе в Госдуме во главе с ее первым вице-спикером Александром Жуковым.
Обновлено вчера в 16:38
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Нидерландский футболист и тренер. Тесть футболиста Марка Ван Боммела.
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