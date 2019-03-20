Футбол
Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭМатч ТВ вчера в 11:17
Голландский специалист Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ. Об этом сообщили в местной федерации футбола. Ранее ван Марвейк работал со сборными Нидерландов и Саудовской Аравии.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Политика
Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины
Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.
Обновлено в 03:01
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке, говорится на сайте регионального правительства.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества
Экс-супруга бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества.
Обновлено в 03:18
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Токаев предложил переименовать Астану в честь Назарбаева
Обновлено вчера в 02:41
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в любимом платье
Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
Обновлено в 03:34
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Общество
Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:39
Экономика
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Спорт
Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию
Тарасова и Морозов получили от судей 147,26 балла за свой прокат. В сумме они набрали 228,47 балла и заняли второе место.
Обновлено в 02:42
Экономика
Верховный суд запретил овердрафт на дебетовых картах
20 марта 2019 года Верховный суд РФ запретил банкам списывать с дебетовых карт большую сумму, чем находится на них, если овердрафт не предусмотрен договором.
Обновлено вчера в 20:43
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Авто
Hyundai представил спортивную версию кроссовера Tucson
Компания Hyundai представила новую версию кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line.Мировые продажи автомобиля должны начаться уже в мае нынешнего года.
Обновлено в 03:59
Общество
Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного
Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Сторонники и противники переименования Астаны устроили потасовку
Сторонники и противники переименования столицы Казахстана в четверг устроили потасовку около здания мэрии Астаны.
Обновлено в 04:07
Космос
В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар
Обновлено вчера в 09:29
Авто
Volvo заставит водителей оставаться трезвыми
Обновлено вчера в 13:25
Транспорт
Дептранс опроверг слухи о запрете въезда для легковых машин
В начале марта предложение ограничить въезд в Москву автомобилей низких экологических классов одобрили в МВД.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле
Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Двое мужчин устроили акцию с раздеванием в Третьяковке
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Влад Соколовский: «С Ритой поддерживаем теплые отношения»
Влад Сокловский рассказал о работе над клипом, который посвятил бывшей жене.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Баскетбол
Коби Брайант: «„Лейкерс“ нужно вновь попытаться заполучить Дэвиса»
Бывший защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант считает, что калифорнийский клуб должен летом попытаться выменять форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Китае произошел взрыв на территории химического промышленного парка
Взрыв произошел в четверг на территории химического промышленного парка в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщает издание Paper.
Обновлено в 04:48
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Обновлено в 04:19
Игры
Sony выпустит мрачный триллер Heavy Rain в Epic Games Store
Обновлено вчера в 15:02