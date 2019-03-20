Футбол

Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭМатч ТВ вчера в 11:17

Голландский специалист Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ. Об этом сообщили в местной федерации футбола. Ранее ван Марвейк работал со сборными Нидерландов и Саудовской Аравии.
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Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ

Матч ТВвчера в 11:17

Сборную ОАЭ возглавил голландский специалист Марвейк

Советский спортвчера в 11:23

Бывший тренер сборной Голландии ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ

Sports.ruвчера в 10:51

Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ

Спорт-Экспрессвчера в 16:25

Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ

Sportbox.RUвчера в 11:17

Ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ

Чемпионатвчера в 16:09

Главным тренером сборной ОАЭ стал Ван Марвейк

Sport24.ruвчера в 15:52
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Политика

Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины

Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.
Обновлено в 03:01
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Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке, говорится на сайте регионального правительства.
Обновлено в 03:41
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Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

Экс-супруга бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества.
Обновлено в 03:18
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Токаев предложил переименовать Астану в честь Назарбаева

Обновлено вчера в 02:41
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят в любимом платье

Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
Обновлено в 03:34
Политика

Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти

В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Общество

Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя

Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:39
Экономика

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Спорт

Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию

Тарасова и Морозов получили от судей 147,26 балла за свой прокат. В сумме они набрали 228,47 балла и заняли второе место.
Обновлено в 02:42
Экономика

Верховный суд запретил овердрафт на дебетовых картах

20 марта 2019 года Верховный суд РФ запретил банкам списывать с дебетовых карт большую сумму, чем находится на них, если овердрафт не предусмотрен договором.
Обновлено вчера в 20:43
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Авто

Hyundai представил спортивную версию кроссовера Tucson

Компания Hyundai представила новую версию кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line.Мировые продажи автомобиля должны начаться уже в мае нынешнего года.
Обновлено в 03:59
Общество

Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного

Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Сторонники и противники переименования Астаны устроили потасовку

Сторонники и противники переименования столицы Казахстана в четверг устроили потасовку около здания мэрии Астаны.
Обновлено в 04:07
Космос

В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар

Обновлено вчера в 09:29
Авто

Volvo заставит водителей оставаться трезвыми

Обновлено вчера в 13:25
Транспорт

Дептранс опроверг слухи о запрете въезда для легковых машин

В начале марта предложение ограничить въезд в Москву автомобилей низких экологических классов одобрили в МВД.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле

Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Двое мужчин устроили акцию с раздеванием в Третьяковке

Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес

Влад Соколовский: «С Ритой поддерживаем теплые отношения»

Влад Сокловский рассказал о работе над клипом, который посвятил бывшей жене.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Баскетбол

Коби Брайант: «„Лейкерс“ нужно вновь попытаться заполучить Дэвиса»

Бывший защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант считает, что калифорнийский клуб должен летом попытаться выменять форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Китае произошел взрыв на территории химического промышленного парка

Взрыв произошел в четверг на территории химического промышленного парка в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщает издание Paper.
Обновлено в 04:48
Политика

Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией

Обновлено в 04:19
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Sony выпустит мрачный триллер Heavy Rain в Epic Games Store

Обновлено вчера в 15:02
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