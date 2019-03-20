Футбол
Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭМатч ТВ 11:17
Голландский специалист Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ. Об этом сообщили в местной федерации футбола. Ранее ван Марвейк работал со сборными Нидерландов и Саудовской Аравии.
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Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
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Транспорт
В Москве рассказали о ходе строительства станции «Стромынка»
Мэр Москвы посетил строящуюся станцию «Стромынка» Большой кольцевой линии, сообщает m24.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
США вложат шесть миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams
За три года США вложат около шести миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams, это почти в два раза больше, чем было потрачено при экс-президенте США Бараке Обаме, заявил американский президент Дональд Трамп.
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Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше
Пятилетнюю девочку, которую в начале марта обнаружили в захламленной московской квартире, выписали из детской больницы.
Обновлено в 14:39
Финансы
На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро
Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено в 15:45
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 15:16
Политика
Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit
В среду премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года, при этом она отказалась последовать рекомендации спикера парламента и намерена внести на рассмотрение палаты общин все то же, ранее дважды отвергнутое, предложение по тексту соглашения с ЕС.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Обновлено вчера в 17:12
Технологии
Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М
Корпорация представила облик пассажирского салона будущего флагмана российской гражданской авиации.
Обновлено в 14:01
Общество
В Дагестане выявили более шести тысяч лжеинвалидов
Выявление более шести тысяч лжеинвалидов в Дагестане позволило властям республики сохранить более 1,7 млрд рублей.
Обновлено в 10:20
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Космос
Пощады не будет: Экзопланета может уничтожить всё живое на Земле
Обновлено вчера в 09:33
Футбол
«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду
Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Здоровье
В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри
Обновлено в 09:55
Политика
Порошенко отстает от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге
14 марта сообщалось, что предвыборный рейтинг Порошенко упал до 12,4%. Ранее сообщалось, что Порошенко и лидер «Радикальной партии» Украины Ляшко возглавили рейтинг недоверия со стороны украинских избирателей.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Кино
Собчак и Богомолов воссоединились в зрительном зале
Воссоединилась пара в зрительном зале, где, несмотря на повышенное внимание фотографов, Константин и Ксения изо всех сил старались выглядеть, как случайные соседи.
Обновлено в 04:26
Политика
Апелляцию Вышинского передали в палату Верховного суда Незалежной
Ранее Пятый канал сообщал, что перед очередным заседанием по делу руководителя РИА Новости Украина в Киев прибыла Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Общество
Список госуслуг для предпенсионеров расширили в России
По действующим законам предпенсионеры могут бесплатно получать в органах ПФР сведения об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 03:30
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено в 15:34