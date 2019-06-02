Ван Дейка не могут обвести 64 матча подрядСпорт БИЗНЕС Online 02:33

Защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка не могут обвести в 64-х матчах подряд за клуб во всех турнирах. 0 - No opposition player has completed a dribble past Virgil van Dijk in any of his last 64 appearances in all competitions for Liverpool.

Ван Дейка не могут обвести 64 матча подряд

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