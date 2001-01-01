Ван Дейка не могут обвести 64 матча подрядСпорт БИЗНЕС Online 02:33

Защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка не могут обвести в 64-х матчах подряд за клуб во всех турнирах. 0 - No opposition player has completed a dribble past Virgil van Dijk in any of his last 64 appearances in all competitions for Liverpool.

Ван Дейка не могут обвести 64 матча подряд

Происшествия Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Происшествия Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.

Спорт Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 России грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Политика В ЛДПР выберут кандидата на пост губернатора Петербурга 2 июня Санкт-Петербургское региональное отделение ЛДПР определит претендента для участия в выборах главы города 2 июня на партийном съезде в Петербурге.

Происшествия Миссия ООН считает неоправданным применение силы косовской полицией "Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержания", - цитирует ТАСС сообщение миссии.

Единоборства Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.

Происшествия На заводе в Дзержинске произошел взрыв Пресс-служба администрации Дзержинска сообщила, что взрыв произошел на заводе «Кристалл», а не им. Свердлова.

Политика Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 года Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года, заявил глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.

Армия и оружие В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Транспорт Волгодонск не успеют эвакуировать в случае ЧП на Ростовской АЭС Председатель общественной палаты города Волгодонска (Ростовская область) заявил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Ростовской АЭС около 170 тысяч жителей не успеют оперативно эвакуировать, так как они практически окажутся в "блокаде".

Политика Владимир Познер попал в базу данных сайта «Миротворец» Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Экономика Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.

Политика Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.

Теннис Тима заставили освободить зал для пресс-конференций для Серены Уильямс Австрийского теннисиста Доминика Тима вынудили прервать пресс-конференцию после победы над уругвайцем Пабло Куэвасом в 3-м круге Открытого чемпионата Франции по теннису.

Политика США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, передает ТАСС.

Здоровье Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Кино Роберт Паттинсон сыграет Бэтмена Что еще известно: Ожидалось, что в новой трилогии DC к роли супергероя вернется Бен Аффлек, который играл бэтмена фильмах «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости».

Наука Обнаружена связь между варикозным расширением вен и уровнем интеллекта Учёные из Института цитологии и генетики СО РАН и Новосибирского государственного университета провели исследование генетических причин варикоза и обнаружили, что предрасположенность к варикозному расширению вен связана с уровнем интеллекта человека.