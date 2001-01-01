Футбол
Ван Дейка не могут обвести 64 матча подрядСпорт БИЗНЕС Online 02:33
Защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка не могут обвести в 64-х матчах подряд за клуб во всех турнирах. 0 - No opposition player has completed a dribble past Virgil van Dijk in any of his last 64 appearances in all competitions for Liverpool.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
Происшествия
Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских
В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале
В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Спорт
Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
России грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 02:55
Политика
В ЛДПР выберут кандидата на пост губернатора Петербурга 2 июня
Санкт-Петербургское региональное отделение ЛДПР определит претендента для участия в выборах главы города 2 июня на партийном съезде в Петербурге.
Обновлено 31 мая в 12:38
Происшествия
Задержана мать, бросившая годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Миссия ООН считает неоправданным применение силы косовской полицией
"Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержания", - цитирует ТАСС сообщение миссии.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Единоборства
Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошел взрыв
Пресс-служба администрации Дзержинска сообщила, что взрыв произошел на заводе «Кристалл», а не им. Свердлова.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 года
Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года, заявил глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили «самую страшную ракету» России
Обновлено 31 мая в 16:14
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери
Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие
В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено вчера в 16:00
Транспорт
Волгодонск не успеют эвакуировать в случае ЧП на Ростовской АЭС
Председатель общественной палаты города Волгодонска (Ростовская область) заявил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Ростовской АЭС около 170 тысяч жителей не успеют оперативно эвакуировать, так как они практически окажутся в "блокаде".
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Владимир Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 03:37
Экономика
Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше
Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 03:03
Политика
Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
Обновлено в 02:43
Авто
Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
Теннис
Тима заставили освободить зал для пресс-конференций для Серены Уильямс
Австрийского теннисиста Доминика Тима вынудили прервать пресс-конференцию после победы над уругвайцем Пабло Куэвасом в 3-м круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
Обновлено в 03:58
Политика
США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон
Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, передает ТАСС.
Обновлено в 01:31
Здоровье
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Кино
Роберт Паттинсон сыграет Бэтмена
Что еще известно: Ожидалось, что в новой трилогии DC к роли супергероя вернется Бен Аффлек, который играл бэтмена фильмах «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости».
Обновлено 31 мая в 13:06
Наука
Обнаружена связь между варикозным расширением вен и уровнем интеллекта
Учёные из Института цитологии и генетики СО РАН и Новосибирского государственного университета провели исследование генетических причин варикоза и обнаружили, что предрасположенность к варикозному расширению вен связана с уровнем интеллекта человека.
Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Старшая дочь Алексея Баталова рассказала о разводе родителей
Дочь звезды отметила,что конфликта между ее родителями не было, а сама она никак не ощутила их развод на себе.
Обновлено в 01:43