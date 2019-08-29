Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUВан Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19. Ранее футболист также стал лучшим защитником прошлого розыгрыша турнира.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов — 2018/19

Sport24.ru13:19

Ван Дейк признан УЕФА лучшим игроком сезона-2018/19

Чемпионат13:18

Вирджил ван Дейк: «Награда лучшему игроку сезона – заслуга всех, с кем я работал вместе»

Sports.ru14:50

Ван Дейк — лучший игрок и защитник сезона-2018/19 по версии УЕФА

Sport.ru13:44

Ван Дейк стал лучшим защитником прошлого сезона по версии УЕФА

Матч ТВ12:37

Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком сезона-2018/19 по версии УЕФА

ТАСС13:20

Защитник ван Дейк — лучший игрок Европы. Он обошел Месси и Роналду

Спорт-Экспресс15:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС 18:12
Политика

Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины приняла постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.
ТАСС 17:50
Политика

Президент Грузии назвала условия начала диалога с Россией

Позже президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. грузинским авиаперевозчикам было запрещено летать в РФ.
Труд вчера в 06:02
Кино

Умер известный актер Александр Числов

Вечерний курьер 05:54
Армия и оружие

Самолет ВВС США провел разведку у границ РФ в Черном море

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U провел многочасовую разведку у границ России на Черном море, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 09:04
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.
Коммерсантъ 17:24
Политика

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Происшествия

Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы

Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.
ТАСС 13:08
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика

Верховная рада одобрила отставку украинского генпрокурора Луценко

Украинский парламент на заседании в четверг одобрил отставку генпрокурора Юрия Луценко.
Политика Сегодня 18:10
Политика

Лукашенко предложил Болтону перезагрузить отношения США и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал визит в страну советника американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона «историческим моментом» и предложил начать отношения между двумя государствами с «чистого листа».
Daily Storm 10:17
Шоу-бизнес

Брэд Питт показал татуировку в честь бывшей жены Анджелины Джоли

В один из моментов актер помахал перед объективами фотокамер рукой и показал запястье, на котором впоследствии удалось разглядеть татуировку, сделанную ранее в честь его супруги Анджелины Джоли.
Дни24 12:14
Шоу-бизнес

Исхудавшая Анастасия Волочкова раскрыла секрет стройности

Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram новый пост. Она поделилась главным секретом худобы.
Дни.ру 12:24
Музыка

Пригожин заступился за Киркорова и признался в желании бить людей

Продюсер Иосиф Пригожин высказался в защиту Филиппа Киркорова, устроившего скандал на репетиции программы фестиваля "Новая волна" в Сочи.
Труд 12:45
Наука

Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды

Naked Science 26 августа в 20:01
Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

Ведомости 12:19
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Бухареста

В связи с 75-й годовщиной освобождения румынского Бухареста от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны разметило ряд секретных документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Газета.Ru 17:36
Армия и оружие

Йемен обвинил ОАЭ в нанесении авиаударов по правительственным войскам

МИД Йемена обвинил дислоцированных в Йемене эмиратских военных в нанесении авиаударов по правительственным войскам на юге Йемена, что привело к гибели военнослужащих и гражданских лиц, потребовал от СБ ООН осудить это нападение.
РИА Новости 07:01
Происшествия

Скворцова сообщила о состоянии врачей из Северодвинска

Московский Комсомолец 12:30
Общество

Эксперты попросили приостановить строительство Юго-Восточной хорды

Представитель комитета подтвердил, что часть площадки МЗП действительно попадает в границы проекта планировки территории, на которой будут вестись строительные работы, и что там действительно есть участки с особыми экологическими условиями.
Интерфакс 06:58
Футбол

«Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги»

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» завершился победой португальского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
РБК 15:20
Армия и оружие

Трамп назвал космос следующей областью военных действий

Российская газета 17:13
Космос

Компании не захотели страховать запуск ракеты «Протон-М»

Сам запуск ракеты с европейским и американским спутником на борту запланирован на конец сентября.
Эхо Москвы 13:02
Происшествия

Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Известия 01:49
Политика

Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Гаджеты

Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона

Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra 09:53
Политика

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект об импичменте главы государства.
ФАН 08:12
Теннис

Медведев вышел в третий круг US Open

Чемпионат 16:08
Авто

В России выпущен 2-тысячный кроссовер Haval H7

Дни24 12:11
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное