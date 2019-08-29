Лига чемпионов
Sportbox.RUВан Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19. Ранее футболист также стал лучшим защитником прошлого розыгрыша турнира.
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Вирджил ван Дейк: «Награда лучшему игроку сезона – заслуга всех, с кем я работал вместе»
Sports.ruвчера в 14:50
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
Политика
Россия и Украина продолжают обсуждать детали обмена заключенными, процесс пока не завершен
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Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
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Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
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В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10 возможных.
Российская газета вчера в 20:15
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Газета.Ru 06:18
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
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ТАСС 04:27
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ТАСС вчера в 17:26
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Ferra 00:32
Общество
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Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
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РИА Новости 05:46
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Армия и оружие
Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 05:24
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Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
Финансы
Минфин объявил о выпуске «народных» ОФЗ в новом формате
2 сентября Минфин возобновляет продажи ОФЗ-н для населения, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:32
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
Из Москвы-реки на севере столицы вытащили труп мужчины, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:22
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В Ростовской области количество ДТП снизилось на 22,6%
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На Украине начал работу новый состав Верховной рады. Народные избранники не расходились до 2:00 ночи — настолько жаркими были дебаты.
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Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
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Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
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Кино
Скончался актер Александр Числов
Российский актер Александр Числов скончался в возрасте 54 лет, сообщает ТАСС. Причина смерти артиста не уточняется.
Москва 24 вчера в 04:35
Политика
Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули документы
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Полиция выписала ордер на арест Демаркуса Казинса
Полиция города Мобил (штат Алабама, США) выписала ордер на арест центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркуса Казинса, сообщает USA TODAY.
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Появился новый вид мошенничества с использованием Siri и Алисы
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Взгляд.ру 05:14
Общество
Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму
Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.
Российская газета 04:43